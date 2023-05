Giganter sender GOG ud af Champions League

GOG er færdige i håndboldens Champions League.

Torsdag blev holdet sendt ud af den prestigefyldte turnering, da det i den anden kvartfinale mod de forsvarende mestre fra FC Barcelona endte med et nederlag på 31-36.

Dermed røg GOG ud med et samlet nederlag på 61-73 efter at have tabt den første kvartfinale med 30-37.

Nicolej Krickaus mandskab kan nu fokusere på at genvinde det danske mesterskab. Søndag venter den første semifinale mod Skjern.

GOG gik ind til torsdagens returkamp med svære betingelser for at gå videre efter det store nederlag i sidste uges første kvartfinale. Samtidig sad GOG's største profil, Simon Pytlick, ude med en skade.

Fynboernes mulighed for at avancere så da også hurtigt ud til at fordufte. Efter en nogenlunde jævnbyrdig indledning begyndte Barcelona, der havde Emil Nielsen i målet, at trække fra. Ved pausen var GOG bagud 13-20.

Efter ti minutter af anden halvleg var GOG bagud med seks mål. Med det danske hold bagud med 13 mål i det samlede regnskab var spændingen om, hvem der skulle gå videre, endegyldigt væk.

Af samme grund virkede Barcelona til at gå lidt ned i kadence, hvorfor GOG, der spillede med oprejst pande, faktisk endte med at 'vinde' anden halvleg.

Rasmus Lauge måtte ligesom GOG kigge langt efter en Final 4-billet, efter at han sammen med sine holdkammerater i Veszprem røg ud af kvartfinalerne med et samlet nederlag til Vive Kielce.

Den første kamp var endt 29-29, og torsdag vandt Kielce 31-27. Rasmus Lauge lavede tre mål i kampen.

Emil Nielsen og Barcelona skal ud over Vive Kielce kæmpe mod tyske Magdeburg og Paris Saint-Germain om Champions League-titlen.

Magdeburg har tre danskere på holdet i form af Mike Jensen, Magnus Saugstrup og Michael Damgaard. Paris Saint-Germain har Jannick Green og Henrik Toft Hansen på lønningslisten.

Barcelona har vundet Champions League de seneste to sæsoner. Sidste år vandt spanierne over Vive Kielce i finalen.