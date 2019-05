Gigantisk finale-drama: Dansk topklub scorede efter tid

Der venter Team Esbjerg en stor opgave, hvis holdet skal vinde håndboldkvindernes EHF Cup.

Esbjergenserne fik med hiv og sving uafgjort 21-21 på hjemmebane i den første af to finaler med ungarske Siofok og skal enten vinde eller spille en målrig uafgjort i returkampen i Ungarn på lørdag.

En besværlig anden halvleg kom til at koste for Team Esbjerg, der ellers havde haft overtaget før pausen.

Vestjyderne kom forrygende fra start og bragte sig foran 6-2. Ungarerne sled sig dog tilbage, da Team Esbjerg røg ind i en sløj periode.

Fire Siofok-scoringer på stribe ændrede en dansk føring på 10-6 til 10-10, og så måtte træner Jesper Jensen finde taktiktavlen frem i en timeout.

Det slap han godt fra, og Team Esbjerg lukkede af i halvlegens sidste minutter og kunne gå til pause med et tomålsforspring.

Esbjergs fløjspiller Sanna Solberg var stærkt kørende og lavede seks mål på sine første seks forsøg. Alligevel blev hun set over hele kampen overstrålet af sin tvillingsøster, Silje, der stod fremragende i det ungarske mål.

Silje Solberg hævede niveauet yderligere efter pausen, hvor Siofok kom blæsende ud fra omklædningsrummet.

Kristine Breistøl bragte godt nok Team Esbjerg foran 15-12, mens en ungarsk spiller var udvist, men så tog gæsterne fat.

Siofok bankede fem scoringer på stribe ind bag Sandra Toft, så ungarerne pludselig var foran 17-15.

Breistøl fik reduceret med esbjergensernes første mål i næsten ni minutter, men hjemmeholdet havde fortsat svært ved at lave mål og kom bagud 16-20.

Storskytten Estavana Polman skød og skød, men mest med løst krudt. Til gengæld havde hollænderen en stribe målgivende afleveringer, da hjemmeholdet sled sig tilbage i kampen.

Esbjerg fik chancen for at komme helt op, da Siofok fik en spiller udvist godt to minutter før tid, men forhastede sig og smed boldene væk.

I slutsekunderne lykkedes det dog at tilkæmpe sig et straffekast, og det udnyttede Kristina Liscevic til at udligne til slutresultatet 21-21.

Der er returkamp i Ungarn på lørdag.

