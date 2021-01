Gik fint da tårerne først var tørret væk

Henrik Møllgaard kunne godt have brugt en cutman a la Paddy Burns i gyseren ved Nilen, da han fik en flænge i næsen i første halvlegs sidste forsvar.

Fyssen fik styr på blødningen i pausen, hvorefter Henrik Møllgaard blev sendt i aktion igen.

- Blot for at få en flænge lige ved siden af den første i anden halvlegs første forsvar. Det er altid noget rod, og du vil hellere have flængen i panden, hvor du bare kan smide et eller andet rundt om. Så længe du bløder, må du ikke spille, og vi kæmpede med det resten af kampen, fortæller Henrik Møllgaard.

- Problemet var, at det løb gennem hele anden halvleg, så jeg måtte ud og have det tørret af med jævne mellemrum. Det var umuligt at få lukket, mens man sveder. Det gjorde heldigvis ikke fantastisk ondt, da tårerne lige var tørret væk, og heldigvis stoppede blødningen i løbet af aftenen, beretter forsvarsgeneralen.

Han kommer til pressetræf med plaster på tuden.

- Jeg er mest øm i ryggen, og det handler om, at sengene her på hotellet er ekstremt bløde. Det hjalp, da vi begyndte at pille topmadrasserne af. Det har virkelig været en gave.

Han har aldrig været med til noget, der bare minder om onsdagens egyptiske krimi:

- Aldrig! Jeg har været med til store dramaer, og jeg har også været med til straffekast tidligere, men onsdag var bare to hold, der ikke kunne finde ud af at vinde og dummede sig stort på skift.

- Jeg er rigtig glad for, at vi ikke er på vej hjem i en flyver nu og skal sidde og pege fingre og dele skyld ud. Nu kan vi tage det for den vanvittige oplevelse, det var, og så have en lille smule ondt af egypterne. Vi er da lykkelige for, at de var lige så dumme, som vi var, siger Henrik Møllgaard.

Han var blandt de fem, der blev sendt i aktion til sidst fra syv meter.

- Jeg blev ikke overrasket. I den situation handler det om at have skuldrene til at bære det, hvis man brænder. Det ville være forfærdeligt, hvis Mathias Gidsels slutrunde skulle huskes for et misset straffe, når han nu har spillet en suveræn turnering.

- Så er det noget nemmere at hælde det over på dem, der har lidt anciennitet og har prøvet at være helte – og måske også stået som skurke. Det er vi nogen, der har prøvet.

Dansk gyser: Ny beslutning i sidste sekund

Politiet rykkede ud til skrigende håndbold-fans

Forgiftning? VM-spillerne nægter at tro det