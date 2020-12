Glad for grim sejr

Landstræneren er stolt over, at hans hold mod Sverige beviste, at det kunne vinde en tæt og afgørende kamp

Det var en utrolig lettet landstræner der efter sejren over Sverige tog plads på podiet til pressekonferencen i Boxen.

I hans regeringstid har holdet spillet flere tætte kampe og tabt. Senest mod Frankrig.

Denne gang endte den tætte kamp med dansk sejr og samtidigt blev der holdt liv i drømmen om en semifinale.

Så lettet var det det ord, Jesper Jensen først satte på kampen.

- Det var vigtigt for os at vinde en tæt kamp. Det er vigtigt for holdet og for den måde, vi ser os selv på. Med tanke på resten af turneringen er det vigtigt, at vi i dag viste, at vi er i stand til at vinde den her slags kampe.

- Men jeg må da erkende, at det ikke var den smukkeste kamp, vi har spillet, men vi bevarer drømmen om en semifinale.

Jesper Jensen blev spurgt, om det var hans beslutning at sætte Sandra Toft ind på det sidste straffe, som Sverige endte med at skyde langt over mål.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det var min beslutning, men det var noget, som Althea og Sandra selv aftalte. Jeg må bare sige, det var en god beslutning. Jeg er meget glad for, at de to er så sikre på hinanden, og for den måde de arbejder sammen på.

Den rodede kamp tilskriver landstræneren nerver.

- Man skal huske på, at det er nye ting, vi beder spillerne om hele tiden. Selv om vi har nået meget på kort tid, er konceptet stadig lidt porøst. I dag blev vi for alvor sat på prøve, fordi vi vidste, det var vind eller forsvind. Det var vigtigt, at vi klarede det i dag.

- Men havde vi været lidt mere skarpe ved 12-9 og have scoret på vores kontrachancer, så tror jeg vi kunne have fået en anden følelse. Så kunne vi være kommet hjem og tænkt, nej hvor er vi dygtige.

- Men jeg er faktisk mere glad for den sejr, vi får her, fordi vi fik bevist overfor os selv, at vi kunne stå for presset, og at vi kunne holde sammen på tingene til sidst. Det er bare en fed oplevelse, og endnu en ting vi kan proppe i rygsækken som hold. Derfor er jeg meget lettet og meget glad. Og stolt over at vi stod for prøven som et relativt nyt hold.

Jesper Jensen er særligt glad for holdets defensive arbejde.

- Der er kæmpe bund i det forsvar. Hvis vi kan komme hjem og stå – og jeg tror vi kun har modtaget seks kontraer i alt i de første tre kampe – så kan vi lov til at arbejde, og det er bare en kæmp base for os. Vi fokuserer meget på det, og vi er dygtige til det. Vi har mange spillere, der kan gå ind og løse opgaven. Derfor er der rigtig fedt at få lov til at dække så meget op, som vi gør.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der blev gået til vaflerne i det danske forsvar. Foto: Lars Poulsen

- Angrebsmæssigt er der nogen ting vi kan blive bedre til. Vi kan lære af den her kamp, fordi Sverige dækkede på en helt anden måde, end de plejer. De løb frem på vores backer, som også Frankrig gjorde det, og det ved vi, at Spanien også gør.

- Vi har fået lidt god lærdom i dag, som vi kan bruge til den næste kamp. Det kunne have kostet point i dag, men når det ikke gjorde det, er jeg glad for, at vi har fået nogle billeder på det. Vi ved, vi bliver dygtigere og dygtigere. Vi tog et skridt fra Frankrigskampen og frem til i dag. Og så tager vi et kridt mere til på søndag, siger Jesper Jensen.

