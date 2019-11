Glad VM-debutant: - Det overrasker mig

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Så trådte Freja Cohrt endelig ind på Centre Court! Slutrundedebut, storsejr, en kasse til 10-4 – og de værste sommerfugle sendt på afspadsering.

- Det er jeg meget glad for. Det var skønt. Jeg ved godt, det ikke var så spændende en kamp at se, men for mig var det fantastisk. Vi fik fordelt ressourcerne, så vi er klar til en lidt sværere opgave søndag, siger odenseaneren.

Sydkorea forbløffede en del – ikke mindst i Frankrig – ved at vinde 29-27 over de regerende verdens- og europamestre.

- Jeg blev lidt overrasket, da jeg hørte det, men vi ved jo, at Korea kan være sindssygt giftige, så jeg glæder mig til at se deres kamp på video. Det er typisk Frankrig at tabe en åbningskamp og så arbejde sig ind i turneringen, og det er klart, der kan komme lidt ubalance i vores gruppe. Det må vi tage, som det kommer.

Alle kom i aktion, ingen alvorlige skader. Lærke Nolsøe slog nakken i gulvet, men blev sendt i aktion igen. Line Haugsted gik ud med en lille forstuvning af venstre fod.

- Jeg fik et lille vrid, men jeg kunne have spillet videre. Ærgerligt på den måde, at jeg netop har trænet anklen op og for første gang spillede uden tape. Nu må jeg så til det igen, siger Viborg-spilleren, der glæder sig til at kurere Korea.

- Korea spiller jo en helt anden slags hurtigt spil, end vi er vant til. Jeg glæder mig. I mit sidste U-VM vandt Korea. De var gode dengang og overraskede de fleste, og der er sikkert nogle fra dengang med søndag.

- Jeg regner stærkt med, at vi går efter en sejr. Det bliver altafgørende, at vi får lukket af i forsvaret, at vi har en del redninger, for så tror jeg nok, det skal komme. Vi må bare kæmpe røven ud af bukserne. Jeg tror, vi kan vinde – og så ser det jo rigtig godt ud.