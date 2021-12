Glæder sig til at møde modstand

Congo fik så hatten passede, men landstræner Jesper Jensen erkender, at det indimellem blev en rodet affære. Men en som var helt stilren, var den danske målvogter, Althea Reinhardt, som stod med en redningsprocent på over 60 i de 30 minutter, hun fik på banen.

Det blev noteret hos landstræneren:

- Hun står rigtig, rigtig flot. Hun havde vildt mange gode redninger. Men så synes jeg også, at det er flot, at en målvogter som Sandra, der har været så meget på toppen i så mange år, stadigvæk går ind og står en så flot anden halvleg under lidt sværere betingelser. Vi er igen blevet bekræftet i, at vi har to rigtig gode keepere.

- Hvordan synes du angrebet kørte uden Mia Rej?

- Det forløb ok. Det var svært at få rytme i sådan en kamp. Men vi er ret bevidste om, hvad vi skal videre i turneringen, og så må vi se, hvor langt det rækker. Men der er nogle fine muligheder også mod Sydkorea, og så må vi kigge ind i mellemrunden. Vi er rimeligt fortrøstningsfulde, men det er længe siden, vi har prøvet os af mod nogen sindssygt stærke modstandere. Kampene mod Ukraine var også forholdsvis nemme kampe. Det har de to her ved VM også været. Vi glæder os til et par tætte kampe.

- Er du i tvivl om, hvor I egentlig står henne?

- Nej, jeg er ret fortrøstningsfuld. Og ret tryg ved det vi laver. Jeg er mere i tvivl om, hvad de andre kan. Ligesom vi føler, vi er kommet langt de sidste 11 måneder, så synes jeg også, at de andre er kommet langt. Så vi skal være lidt skarpere her hen mod mellemrunden, der faktisk for os begynder om to dage mod Sydkorea. Det bliver fedt. Vi glæder os, siger Jesper Jensen, der hurtigt er videre mod nye mål. Kampen mod Congo er til glemmebogen.

- Det var meget urytmisk. Som spiller kan man godt komme fra sådan en kamp med en lidt underlig følelse. Men jeg sagde til dem bagefter, at det skulle de ikke lægge så meget i. Det var nemmere at spille mod Tunesien, som er et mere traditionelt håndboldhold. Congo var meget mere individuelt og til tider lidt rodet. Enkelte havde kvaliteter, som var ret ok, men sat sammen som et kollektiv var det svært for dem.

Mette Tranborg fik rodet sig ind i et slagsmål. Foto: Lars Poulsen.

- Det blev også rodet af, at der var så mange udvisninger i kampen. Så har vi lige et par angreb her, og så er der udvisninger der, også til dem, og så er vi i overtal og så i undertal. Det hele blev lidt urytmisk.

- Du prøver selv en hel del ting af. Er det også med til at gøre det lidt mere rodet?

- Ja, det havde været nemmere, hvis vi bare havde spillet med ti mand, men så havde der siddet seks, som ikke havde fået lov til at lege med. Det havde også været underligt. Der er ingen tvivl om, at vi stadig vil bruge bredden, men vi kommer også til at skærpe det nu, siger landstræneren.

Og der står vigtige point på spil mod Sydkorea mandag aften. Vinderen af den kamp går til mellemrunden med de maksimale fire point, hvilket vil være et rigtig godt afsæt frem mod en plads i kvartfinalen.

Kampen mod Congo gav debut til 21-årige Michala Møller fra Esbjerg.

Debutanten Michala Møller fik kærligheden at føle mod Congo. Foto: Lars Poulsen.

Hun nåede også at komme på scoringstavlen, og hun fik vist sig fint frem i de sidste 10 minutter.

Hun var naturligvis glad og lykkelig efter kampen, hvor hun fortalte, at hun ikke havde fået sovet meget, siden Jesper Jensen vækkede hende natten til fredag.

- Det er helt vildt. Det er noget, jeg har drømt om siden, jeg var helt lille. Jeg var ikke nervøs, men hele min krop sitrede. Jeg ved heller ikke, om det helt er gået op for mig endnu. Det sker nok først, når jeg i aften ligger på puden, siger Michala Møller.