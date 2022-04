God besked efter blodprop

Mikkel Hansen fortæller, at han har det godt og nyder tiden i Paris med sin familie, mens han genoptræner

Det ramte som et chok for Mikkel Hansen og hans familie, da den danske stjerne blev ramt af en blodprop i lungerne i marts efter en operation i knæet.

Onsdag lagde den kommende Aalborg Håndbold-spiller en positiv besked op på Facebook-siden 'MH24 - Mikkel mod Mobning', der er en forening, som Mikkel Hansen selv har stiftet.

- Kære alle. Jeg vil bare tjekke ind og takke for alle de søde beskeder, jeg har modtaget på det seneste. Jeg har det heldigvis godt. I øjeblikket genoptræner jeg, mens min familie og jeg nyder vores sidste tid i Paris - en tid, der desværre bliver uden for banen for mit vedkommende. Pas på jer selv og hinanden, lyder det fra Mikkel Hansen.

Verdensstjernen bliver behandlet med blodfortyndende medicin i de næste fire til seks måneder, hvorfor sæsonen er slut for hans vedkommende.

- Det, der typisk sker, er, at der opstår en blodprop i benet, og så kan den frigøres der og suge sig op til lungerne. Den vil ikke nå hjertet, for den vil altid blive stoppet inden, og det sidste sted, den vil stoppe, er i lungerne, har Hanne Rasmusen, sportskardiolog og overlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, tidligere fortalt Ritzau.

Hun understreger dog, at hun ikke kender detaljerne i Mikkel Hansens sag.

34-årige Hansen har spillet sin sidste kamp for Paris Saint-Germain, hvor han har været på kontrakt i hele ti sæsoner.

'Det er ikke sådan, jeg drømte om at slutte mine ti år i PSG, og det er svært for mig at acceptere. Nu vil jeg hvile mig og bruge lidt tid sammen med min familie og starte genoptræningen så hurtigt som muligt, har landsholdsspilleren tidligere skrevet på Instagram.

Til august vender han hjem til dansk håndbold. Sæsonen efter kommer verdens bedste håndboldspiller, Niklas Landin, også til Aalborg.