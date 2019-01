God stil! Stort norsk medie med utraditionel hyldest af Danmark

Da Danmark slog Sverige onsdag aften sikrede vi os ikke blot selv en plads i semifinalen ved VM. Det svenske nederlag betød avancement for Norge, og det har den store norske avis VG valgt at markere på en noget utraditionel måde.

Under overskriften 'Tusind tak, drenge' har de ganske enkelt oversat håndboldsiderne i dagens papiravis til dansk.

Eller noget, der ligner i hvert fald.

Artiklen fortsætter under tweetet.

Som takk for hjelpen fra danskene, har vi oversatt håndballsidene våre til dansk i dag @EkstraBladet pic.twitter.com/Y4eAdGw2i1 — VG Sporten (@vgsporten) 24. januar 2019

Ekstra Bladet har været i kontakt med Øystein Hernes, der er manden bag ideen om at oversætte avisens håndboldartikler til dansk.

Hvorfor besluttede I at oversætte artiklerne til dansk?

- Norge gjorde jo sin del af arbejdet (med sejren over Ungarn red.), men var afhængige af, at danskerne hjalp til. Så derfor mente vi, at det var ret og rimeligt at sende en tak, forklarer han.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: VG

Nikolaj Jacobsen efter sejr: - Jeg forstår slet ikke jeres tankegang

Nordmand står bag

Man fornærmer næppe nogen ved at påstå, at der har sneget sig et par sproglige fejl ind i det danske opslag, men det er der en ganske naturlig forklaring på.

Det er nemlig ikke en dansker, der har lavet oversættelsen.

- Det er en kollega, som har boet flere år i Danmark. Jeg antager, at det danske ikke er perfekt, så derfor lavede vi en disclaimer på forsiden om, at vi ikke kunne love fejlfrit dansk, lyder det fra Øystein Hernes.

Med en svensk sejr på tre eller fire mål ville Norge være ude af turneringen, og svenskerne var på et tidspunkt i front med tre mål, inden Danmark skruede op for blusset.

Den danske sejr kom dog ikke som det store chok for nordmændene trods snak om aftalt spil mellem Danmark og Sverige.

- Nordmændene så jo både vores kampe mod Danmark og Sverige. Jeg tror, at folk havde set, hvor gode Danmark var, og at danskerne nok ville vinde, forklarer Øystein Hernes.

Norge skal møde hjemmebanefavoritterne fra Tyskland i deres semifinale, mens Danmark møder Frankrig i Hamborg tidligt fredag aften.