Gode nyheder i dansk VM-lejr

Det danske landshold kom til VM i Egypten med trup helt uden skavanker. Den slags er sjældent i en hård kontaktsport som håndbold. Men siden er der kommet hår i suppen.

Først blev Emil Jakobsen testet positiv for corona og sendt i isolation, og i træningen inden kampen mod Argentina vred Jacob Holm om på foden. Og så måtte han blive på hotellet.

Det er to spillere, som landstræneren vil have svært ved at undvære i en forhåbentlig stadig lang turnering, men heldigvis er der lys forude.

De to når næppe at blive klar til den første kamp i mellemrunden i morgen mod Qatar.

Men derefter er håbet lysegrønt, siger Nikolaj Jacobsen.

- Det går fremad med Jacob Holm, som har en kraftig forstuvning. Det er ikke urealistisk, men det er tæt på, at han ikke spiller mod Qatar, men så har vi en forhåbning om, at kan være klar til kampen mod Japan på lørdag.

- Nu handler det om, hvor hurtigt han får hævelsen væk og heler, og selvfølgelig at han bliver stabil i fodleddet, så han kan gå ind og bruge sin hurtighed igen.

Jacob Holm slap med en forstuvning og ventes klar senest på lørdag. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

I fraværet af Emil Jakobsen hentede landstræneren Magnus Bramming ned fra Holstebro til kampene mod Argentina. Det var en god beslutning.

- Det var fint at have Magnus Bramming med. Han er god til at løbe og kommer med en masse speed i kontrafasen, hvor han er rigtig dygtig. Han har mange kvaliteter, men i år har Emil Jakobsen overhalet ham en lille smule. På venstre fløj har vi mange dygtige spillere.

- Magnus Landin ligger foran på grund af sine defensive kvaliteter, men det er tæt omkring de andre. Emil Jakobsen har bare spillet en rigtig god sæson, men Bramming er Bramming. Han tager tingene stille og roligt. Det så vi også mod Argentina. Han kom ned og spillede en rigtig god halvleg.

Hele den danske trup er blevet testet negativ i dag. Dog er Emil Jakobsen testet svag positiv, hvilket betyder, at han skal testes igen. Er den negativ, kan han uden problemer glide ind i truppen.

- Vi har et håb om, at Emil kan vende tilbage på spillerhotellet i dag. Det er, hvad jeg hører. Men her lever vi ikke fra dag til dag. Vi lever fra time til time. Tingene ændrer sig hele tiden.

- Men jeg håber, han kommer tilbage til hotellet i dag, og så må vi se. Jeg tror ikke, vi kan nå at få ham med til træning i dag. Kan vi ikke det, så spiller Bramming mod Qatar, og så når Emil forhåbentlig at få en træning i benene inden kampen mod Japan lørdag, og så skifter vi ham ind i truppen igen, siger Nikolaj Jacobsen.

