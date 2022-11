Godt dansk nyt inden EM-finalen

Det var lige præcis den gode nyhed, det danske landshold havde brug for i optakten til EM-finalen søndag aften.

Lars Jørgensen, holdets assisterende træner, er ude af sin coronaisolation.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund, DHF, på Twitter lørdag.

Lars Jørgensen har været i isolation siden onsdag, hvor han og Kaja Kamp Nielsen blev testet positive, efter Team Esbjerg-spilleren var ankommet som reserve for Iversen-søstrene, der var tvivlsomme til Norge-kampen.

Lars Jørgensen har ikke haft symptomer, men en PCR-test viste forhøjede værdier, og så blev han placeret i isolation på grund af EHF's stramme krav.

Dermed var han ikke på bænken til Norge-braget - og heller ikke semifinalen mod Montenegro. I stedet har han siddet og blomstret på sit hotelværelse, hvorfra han kun har kunnet bidrage mundtligt til Jesper Jensens arbejde med truppen.

Og dermed fik Jensen lige præcis den melding, han overfor Ekstra Bladet fredag aften håbede på:

- Jeg håber af hele mit hjerte, at den mand, der arbejder så dedikeret året rundt for det her, får lov at opleve det på søndag. For det fortjener han. Det vil betyde meget for mig, sagde Jensen til pressen efter semifinalen.