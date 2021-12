Godt for Danmark: Topscorer ude

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Landstræner Jesper Jensen og Danmark har en spiller færre, de skal holde øje med i første mellemrundekamp ved VM.

Når Danmark onsdag aften møder Ungarn, er modstanderen uden topscorer Katrin Klujber.

Hun fik en lårskade i begyndelsen af sidste gruppekamp mod Tyskland i mandags og kom kun tilbage på banen for at afvikle straffekast.

- Desværre vil hun ikke være i stand til at spille mod Danmark, og vi vil se, hvordan hun vil have det før kampen fredag, siger Ungarns landstræner Vladimir Golovin om sin topscorer ifølge det ungarske medie 24.hu.

22-årige Klujber har har indtil videre scoret 20 mål på 28 afslutninger i det første tre kampe, hvor hun ikke spillede længe i kampen mod Tyskland grundet skaden. Ud af otte straffekast har hun scoret på syv.

Hun ligger nummer seks på topscorerlisten til slutrunden. Svenske Nathalie Hagman topper den med 29 træffere.

Jesper Jensen slipper for at have Klujber på taktiktavlen inden onsdagens kamp. Foto: Lars Poulsen

Danmark vandt sine tre kampe og gruppespillet og tager fire point med over i mellemrunden. Her venter Ungarn onsdag, Tjekkiet fredag og Tyskland søndag.

Med en sejr over Ungarn vil Danmark være tæt på en kvartfinale-billet. Jesper Jensen har den danske masterplan klar.

- Det, der sandsynligvis kan blive taktikken hele vejen igennem, er at gøre kampene så hårde som overhovedet muligt og tro på, at vi over 60 minutter kan nedkæmpe de andre, fordi vores fra nummer otte til 16 er rigtig dygtige.

Ekstra Bladet dækker landskampen onsdag aften kl. 20.30 live.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Er du i problemer i VM Håndbold Manager? Få hjælp fra eksperten her (+)

Livet efter håndbolden: Se, hvem af de danske stjerner der vil være advokat, kosmetolog og direktør (+)