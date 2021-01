Godt forhold: - Har fået en anden sandhed

Iskoldt forhold: - Det er forbi

- Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke tænkt mere over det. Det er forbi. Jeg tænker ikke noget om ham. Jeg vil ønske ham held og lykke med det, han laver i dag. Han er borgmester, tror jeg.

Da Ekstra Bladet i januar 2020 spurgte Gudmundur Gudmundsson til Ulrik Wilbek, der havde de to ikke haft kontakt siden OL-guldet i Rio, hvor Wilbek som sportschef undervejs angiveligt havde møder med spillerne om at fyre den islandske træner, men kort efter selv gik af.

Nu har de to imidlertid talt sammen. Det fortæller Wilbek i podcasten 'Fremkaldt' fra Radio 4.

- For det første vil jeg sige, at nogen tror, at Gudmundur og jeg ikke har et godt forhold i dag. Det har vi faktisk. Sidste år til EM fik vi en god snak og fik også lige givet en krammer. Den sandhed Gudmundur havde fået, der tror jeg, at han havde fået en anden sandhed bagefter. Det har gjort, at tingene bliver mere nuanceret, siger Wilbek i podcasten.

Wilbek og Gudmundsson på sidelinjen under en træning, da de var henholdsvis sportschef og træner for håndboldherrerne. Foto: Ernst van Norde/Polfoto

Da Ekstra Bladet i oktober 2019 senest spurgte Wilbek til, hvad der skete dengang ved fyringen, var svaret ikke langt.

- Jeg vil stadig ikke sige mere om den sag, end at jeg glæder mig over, at Danmark vandt OL-guld, lød det fra Ulrik Wilbek til Ekstra Bladet dengang.

Wilbek forklarer nu, at man under OL havde spillet en forfærdelig kamp mod Kroatien, og herefter havde han spurgt spillerne, hvad oplevelsen var, og hvordan man kunne komme til at yde 100 procent igen, og så blev der arbejdet på samhørighed mellem spillere, trænere og ledere for at komme frem til OL-guld.

Ulrik og Gudmundur under det famøse OL, der endte med guld til sidst. Foto: Tariq Mikkel Khan/Polfoto

Han var nødt til at udfordre og konfrontere spillere og ledere med, om det var sådan eller sådan, der skulle gøres.

- Så tog jeg den for holdet. Jeg vidste, at jeg ikke skulle være sportschef mere end et år længere, og på det tidspunkt synes jeg, der var så mange skriverier og gæt, og nogle af dem fuldstændig ude i skoven. For eksempel at jeg ville have fyret Gudmundur efter finalen, hvor han havde vundet guld. Altså come on, det var et selvmord jo. Sådan noget pladder og vrøvl, siger Wilbek i podcasten.

Han anerkender dog, at der efter Kroatien-kampen blev sat gang i en proces, hvor mange mennesker blev involveret, men i disse snakke er det fortsat kun Wilbek og nogle få ledere, der bør vide, hvad der blev snakket om.

Ni dage efter hjemkomsten stoppede Wilbek som sportschef i håndboldforbundet og et halvt år senere var også Gudmundur Gudmundsson fortid som dansk landstræner.

Kort efter blev islændingen landstræner for Bahrain, inden han i 2018 vendte tilbage som islandsk landstræner og i 2020 sideløbende har været træner for Bundesliga-klubben Melsungen.

Ulrik Wilbek elsker stadig håndbold, men har forladt sporten for i stedet at være borgmester i Viborg.

Både 62-årige Wilbek og 60-årige Gudmundsson har tidligere modtaget Ridderkorset som symbol på deres flotte præstationer i dansk håndbold.

