Godt nyt: Corona-spøgelset slipper Danmark

De skar tænder tirsdag i den danske VM-lejr, da det stod klart, at Simon Pytlick var testet positiv for corona.

Men alle kan ånde lettet op.

Der var tale om gammel smitte, og onsdagens test var negativ, som alle håbede.

Og dermed kan Pytlick igen træne med resten af truppen efter et døgn i isolation.

Det skriver DHF onsdag på sin hjemmeside.

- Det er jo fantastisk. Jeg er først og fremmest glad for bare at komme ud og snakke med folk. Det har været lidt kedeligt at sidde alene på værelset, og så er det jo også fedt, at jeg igen kan lave det, jeg er kommet for. Nemlig at spille håndbold, siger Simon Pytlick.

Det er uden tvivl godt nyt for landstræner Nikolaj Jacobsen inden torsdagens træningskamp i Odense mod Saudi-Arabien.

Landsholdet skal testes yderligere to gange under selve slutrunden. Til stor irritation.

- Vi er alle sammen trætte af det her. Vi er egentlig trætte af reglerne om corona. De eksisterer ikke i hjemlige turneringer eller Champions League. Igen kan man blive fældet af det, sagde Mikkel Hansen tirsdag til Ekstra Bladet.