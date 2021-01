Godt nytår, Landin: Scorer millionbonus!

Forrygende Landin sikrer CL-triumf

Tirsdag aften vandt en storspillende Niklas Landin og THW Kiel Champions League i håndbold for fjerde gang i klubbens historie efter en imponerende finalesejr mod spanske Barcelona.

Med titlen følger ikke blot æren. Tyske Kicker melder således, at der følger en økonomisk gevinst med trofæet i form af 500.000 euro - svarende til 3,71 millioner kroner.

Kevin Møllers Barcelona modtager halvdelen, mens der er 150.000 og 100.000 euro - svarende til 1,1 millioner kroner og 744.000 kroner til henholdsvis PSG med Mikkel Hansen og Henrik Toft og Veszprem med Nikolaj Markussen og Rasmus Lauge.

- Final Four er den store begivenhed i vores sæson, og de fire bedste europæiske hold fortjener en enestående kompensation for deres arbejde, hvor de har forberedt sig seriøst under disse ekstraordinære omstændigheder, siger EHF-marketingsdirektør David Szlezak.

Mens beløbene er store efter håndboldforhold, så er de ikke helt så meget, hvis man sammenligner med de økonomiske bonusser inden for fodboldverdenen.

Pavestolt Landin

Niklas Landin kom også på Champions League-turneringens allstar-hold, hvor også Mikkel Hansen var at finde. Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

Landin i vanvittigt Champions League-drama

Dansker slukker Mikkels drøm

Her skrev goal.com tidligere på året, at der i rene sejrsbonusser var 141 millioner kroner til vinderen, Bayern München, 111 millioner kroner til nummer to og 89 millioner kroner til de to tabende semifinalister. Dertil kommer tv-penge og beløb skovlet sammen i løbet af turneringen.

Final Four-stævnet i håndbold med semifinaler, bronzekamp og finale skulle oprindeligt være spillet i starten af juni, men på grund af corona blev de afsluttende kampe flyttet til slutningen af december, og den nye sæson af Champions League er allerede i fuld gang.

Her ser det skidt ud for storsatsende Paris SG med Mikkel Hansen, hvor fremtiden ser problematisk ud, som du kan læse LIGE HER.

Og hvad med VM, skal det spilles...?

Mikkel i tvivl: - Det er kompliceret

Nyt kaos truer: - Det er for farligt

Top 25: Her er alletiders bedste danske håndboldspillere

Legendens søn jagtet vildt

Landin-drøm opfyldt: - Vanvid