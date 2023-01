Gør det 12 gange om ugen

Håndbold, håndbold, håndbold og så liiige lidt mere håndbold.

Det er en del af jobbeskrivelsen som landstræner at se den populære sport.

Og det opfylder den dobbelte verdensmester Nikolaj Jacobsen da også i høj grad. Hver uge bliver det til mange timers tv hjemme på Thurø, der ligger syd for Svendborg.

- I gennemsnit skal jeg nok se 12-16 kampe om ugen, siger landstræneren til Ekstra Bladet.

Ofte er det med to kampe samtidig. En på tv'et og en på computeren.

Der bliver flittigt taget noter, når den succesfulde landstræner ser håndboldkampe. Foto: Lars Poulsen

Farmand er optaget

Nikolaj Jacobsens familie er da også vant til, at han ofte sidder klistret til skærmene.

- De ved godt, at når der er håndbold, så er farmand optaget. Så er det ikke lige der, at man skal komme og spørge, om man må det ene eller andet.

Han foretrækker at sidde hjemme i stuen og se kampene frem for at være rundt i de forskellige haller.

- Så er jeg langt mere koncentreret, og så kan jeg lige spole 15 sekunder tilbage og se tingene igen. Den funktion er jeg rigtig glad for at have. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg med mine knæ har svært ved at sidde i hallerne, men derfor vil jeg rigtig gerne ud og besøge dem.

- Derhjemme kan jeg sidde og skrive ned og notere. I hallen er der larm. Der er mange, der gerne vil sig hej og snakke også under kampene, så bliver det ikke helt så koncentreret.

Landstræneren forklarer, hvad det er, han kigger efter, når han ser de mange kampe hver uge. Foto: Lars Poulsen

Gør ikke som håndboldfans

Når landstræneren ser kampene er der ikke tid til at hygge sig med det. Han er hele tiden i 'arbejdsmode'.

- Nej, jeg ser ikke håndboldkampe som alle andre. Jeg brokker mig ikke over dommerne og så videre. Jeg kigger meget specifikt på enkelte personer.

- Jeg kigger både på danske og udenlandske spillere og ser, om nogle hold lykkes med at dække specifikke folk op, og om vi kan tage det med ind på landsholdet.

- Jeg vil rigtig gerne se alle mine spillere, så jeg også kan sætte dem i gode situationer, som de er vant til på deres klubhold. Jeg lærer også noget af at se kampe og får inspiration af at se de bedste hold i Europa spille, lyder det fra Nikolaj Jacobsen.

Han jagter sammen med de danske landsholdsstjerner VM-guld for tredje gang i træk.

Slutrunden spilles i Sverige og Polen. Danmark spiller alle sine gruppekampe i Malmø og har første opgør mod Belgien fredag 13. januar.