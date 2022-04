GOG basker sig til europæisk kvartfinale

GOG er klar til kvartfinalen i den næstbedste europæiske håndboldturnering, European League.

Fynboerne, der var uden stjernen Mathias Gidsel, viste sig tirsdag aften for stærke for Bidasoa Irun, som blev slået med 33-31. Samlet vinder GOG dobbeltopgøret med 63-59.

Trods en sejr på beskedne to mål i tirsdagens kamp var avancementet aldrig for alvor i fare, dertil var niveauforskellen for stor.

Sejren blev grundlagt af den brandvarme svensker Jerry Tollbring, der noterede sig for hele ni scoringer.

Også danske Emil Madsen gjorde sig bemærket med sine seks mål, størstedelen af dem blev sat ind i anden halvleg.

Det fynske hjemmehold satte allerede fra begyndelsen af opgøret trumf på. Efter blot syv minutters spil fik GOG etableret en tremålsføring.

Flere gange lykkedes det baskerne at reducere føringen til to mål. Men tættere på kom gæsterne ikke.

I slutningen af første halvleg fik GOG for alvor trukket fra med seks scoringer i halvlegens sidste seks minutter. Danskerne gik til pause med føringen 20-12.

I anden halvleg kom gæsterne bedre med og formåede at barbere føringen ned til to mål med få minutter tilbage af kampen.

Det danske hjemmehold skruede dog bissen på i de afsluttende minutter og fik opretholdt føringen.