GOG-comeback giver førsteplads i grundspillet

Spændingen om førstepladsen i herrehåndboldligaens grundspil er ovre.

Den så ellers ud til at blive forlænget onsdag aften, hvor GOG på udebane mod Fredericia Håndboldklub var bagud med seks mål ad flere omgange.

Men et stærkt comeback af fynboerne betød, at de vandt 32-30 og satte endnu to point på kontoen.

Det bringer GOG op på 46 point for sæsonen med to kampe igen, og da forfølgerne fra Aalborg Håndbold trods onsdagens sejr over Lemvig-Thyborøn Håndbold har fem point mindre, kan GOG ikke hentes.

Fredericia kæmpede for at kravle længere op i tabellen end den nuværende sjetteplads og bragte sig foran 12-9 i første halvleg.

Føringen blev banket op på fem mål af Rasmus Meyer Ejlersen kort efter pausen, og da forskellen pludselig lød på seks mål, syntes GOG at være milevidt fra point.

Men gæsterne blev ved med at kæmpe, og med fem minutter igen udlignede Emil Lærke til 27-27.

Fredericia var gået fuldstændig i stå, og kort efter var GOG foran for første gang siden kampens begyndelse.

Med et halvt minut igen afgjorde Jerry Tollbring opgøret med sit mål til 31-29, og så kunne gæsterne så småt begynde fejringen.

GOG har dermed det bedst tænkelige udgangspunkt før slutspillet.

Lidt længere nede i ligaen kæmpede Skjern Håndbold for at holde Skanderborg Aarhus Håndbold på afstand af tredjepladsen. Den mission lykkedes ikke, og i stedet vandt fusionsklubben 27-24 på hjemmebane.

Skjern er dog fortsat et point foran Skanderborg Aarhus som nummer tre.