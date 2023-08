GOG-direktør frygter sort skærm i Champions League-kampe

I skrivende stund er der en overhængende risiko for, at danskerne ikke kan se Aalborg Håndbold og GOG's kampe i Champions League.

Der er nemlig ikke nogen, der har købt de danske tv-rettighederne til kampene.

Og med mindre end tre uger til første kamp for begge mandskaber tikker uret.

Hvis ingen ender med at købe rettighederne, frygter direktør i GOG Kasper Jørgensen, at det kan få langsigtede konsekvenser.

Kan få økonomiske konsekvenser

- Hvis der ikke bliver lavet en aftale, så bliver opmærksomheden på vores internationale turneringer selvfølgelig mindre fra dansk side, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Det betyder selvfølgelig noget på den korte bane, men især på den lange bane for os klubber, hvis interessen og eksponeringen forsvinder.

- Hvad kan det være for nogle konsekvenser?

- Det er jo indtægtstab fra sponsorere, men på sigt også fra fans, som ikke får eksponeret håndbolden på samme måde.

- Jo mindre synlige vi er, desto mindre interesse er der for at komme i hallen.

- Men jeg har stadig et håb for, at man kan lande en form for aftale, selv om vi ikke kan gøre noget ved det.

Viaplay forlænger ikke

Senest var det Viaplay, der havde rettighederne til de europæiske kampe for de danske klubber, men de har valgt ikke at forlænge perioden.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Viaplay, hvorfor de har valgt ikke at forlænge.

Sportschef hos TV3 Sport, Benjamin Munk Lund, oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke vil kommentere på rettigheder, de ikke har.

'Viaplays rettigheder til europæisk klubhåndbold udløb med sidste års finaler. Og vi har ikke indgået en aftale om en ny rettighedsperiode. Jeg har ikke yderligere kommentarer, da vi ikke udtaler os om rettigheder, vi ikke har.'