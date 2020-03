GOG-direktør om tomme haller: Coronafrygt er overreaktion

Husk, at du kan se 2. Division eksklusivt på Ekstra Bladet. Få adgang her

Danske håndboldligakampe skal i resten af marts afvikles uden tilskuere, efter at regeringen fredag opfordrede til ikke at afholde arrangementer med mere end 1000 tilskuere sammen på grund af frygt for spredning af coronavirus.

Det rammer blandt andet GOG, der lørdag tager imod KIF Kolding på hjemmebane.

Det er ikke med GOG-direktør Kasper Jørgensens gode vilje, at der nu ikke kan komme tilskuere til kampene i Gudme.

Han vurderer umiddelbart, at henstillingen fra regeringen og sundhedsmyndighederne virker som en overreaktion.

- Personligt synes jeg, det er en voldsom reaktion på en sygdom, som ikke er værre end så mange andre. Folk stresser og overreagerer, siger Kasper Jørgensen til Fyens.dk.

- Men når nu regering og sundhedsmyndigheder går ind på den måde, må de vel have belæg for det. Men ud fra min baggrundsviden, så virker det som en meget voldsom reaktion, siger Jørgensen, der også er formand for Divisionsforeningen.