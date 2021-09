GOG er sidste ubesejrede hold i ligaen efter sejr på Mors

Håndboldherrerne fra GOG har fået en flyvende start på den nye sæson, og lørdag tog fynboerne fjerde sejr ud af fire mulige.

Mors-Thy blev besejret på udebane med 30-27 i en tæt afslutning, og efter Skanderborgs nederlag til Aalborg tidligere lørdag er GOG nu det eneste ubesejrede hold i ligaen.

GOG må dog dele førstepladsen med netop Aalborg og Skjern Håndbold, der også har otte point, men de to klubber har spillet en kamp mere.

Første halvleg havde GOG i førersædet hele vejen igennem, og klubben var oppe og have en føring på fire mål undervejs.

Ved pausen var stillingen 15-12 til topholdet, men Mors-Thy fik hurtigt fightet sig tilbage.

Omkring halvvejs i anden halvleg var Mors-Thy endda oppe med et enkelt mål ved 21-20.

GOG fik dog langsomt taget føringen tilbage og kom foran med to.

Endnu en gang kom Mors-Thy dog helt med igen, da to scoringer i træk udlignede stillingen til 26-26 med seks minutter igen.

Men så gik den ikke længere for hjemmeholdet. Træfsikre GOG-spillere, en udvisning og flere afbrændere betød, at GOG med et minut igen kunne lukke kampen med en scoring til 29-26.

Derefter blev der delt et mål ud til hver, og slutresultatet blev 30-27 til udeholdet.

De to klubber mødtes også tirsdag i European League-kvalifikationen, hvor GOG også vandt.

I de tidlige kampe lørdag vandt Aalborg som nævnt over Skanderborg. Den forsvarende mester sejrede med 33-24 på udebane og har nu vundet fire kampe i træk efter nederlag i sæsonpremieren.

Skjern slog KIF Kolding med 34-30, mens oprykkerne fra Skive vandt med et enkelt mål på udebane mod Sønderjyske.

TMS Ringsted og Bjerringbro-Silkeborg spillede 34-34.