GOG får tyske tæv i europæisk gruppeafslutning

Håndboldklubben GOG fik en kedelig afslutning på et ellers vellykket gruppespil i European League.

Tirsdag aften var fynboerne næstbedst i udekampen mod tyske Lemgo, som vandt 39-35.

Dermed kommer opgøret mellem Benfica og Nantes senere tirsdag aften til at afgøre, om GOG vinder gruppen eller ej. Vinder Nantes den kamp, må GOG nøjes med andenpladsen i gruppen. Placeringen har betydning for, hvem der bliver modstanderen i turneringens ottendedelsfinaler.

Fynboerne gik ind til tirsdagens kamp med viden om, at holdet kunne snuppe førstepladsen i tilfælde af bare et enkelt point.

Omvendt havde Lemgo intet andet end æren på spil, da det tyske hold ville ende på gruppens fjerdeplads uanset udfaldet af kampen.

Der var dog ingen motivationsforskel på de to hold, som kløede på gennem samtlige 60 minutter, men som også virkede mere interesseret i at bruge kræfter i angrebet frem for i forsvaret.

I den halvtomme hal kom Lemgo bedst fra start, før GOG med fire scoringer i træk bragte sig i front med 7-5.

Siden fulgte dog en sløj periode for det danske hold, og da Lemgo efter fire scoringer på stribe bragte sig i front med 13-9, måtte Nicolej Krickau tage en timeout for at få standset blødningen.

Det lykkedes delvist, da GOG kortvarigt fik reduceret afstanden til et enkelt mål, men tættere på kom fynboerne aldrig på at være på omgangshøjde på måltavlen.

I anden halvleg var Lemgo hele tiden et par skridt foran. GOG kunne godt have brugt den skadede stjerne Mathias Gidsel i angrebet, men de største problemer havde fynboerne i defensiven, hvor hverken forsvaret eller målvogterne Torbjørn Bergerud eller Viktor Hallgrimsson fik fat.

GOG-bagspilleren Emil Lærke kunne trods nederlaget glæde sig over, at han fik vist sig godt frem på sin kommende hjemmebane med ni scoringer. Til sommer skifter han til Lemgo på en toårig kontrakt.