GOG får uafgjort i Aalborg efter stort comeback

Med et kvarter tilbage af opgøret mod Aalborg var GOG bagud med seks mål, men lykkedes alligevel med at få uafgjort med hjem til Fyn, da de to danske topklubber ramlede sammen i et intenst brag lørdag eftermiddag.

Faktisk scorede Mathias Gidsel til 30-29 i GOG-favør med et minut og ti sekunder tilbage af kampen, men Sebastian Barthold sørgede for en Aalborg-udligning til kampens resultat 30-30 to sekunder før tid.

Aalborg var klart bedst i de første 45 minutter, og nordjyderne må ærgre sig over pointtabet.

Det gør de formentlig ikke i GOG-lejren, selv om det var første gang i sæsonen, at fynboerne ikke trak sig sejrrigt ud af en kamp i HTH Herreligaen.

Resultatet betyder, at der fortsat er fire point mellem de to hold i toppen af tabellen, hvor GOG er øverst.

Aalborg Håndbold kom stærkt ud af omklædningsrummet. Efter ti minutter bankede Nikolaj Læsø, der storspillede mod THW Kiel i midtugen, kuglen i kassen til 4-1.

GOG-træner Nicolej Krickau var utilfreds med indsatsen, hvilket han gjorde klart i en timeout, hvor han forlangte højere tempo i angrebsspillet.

Det fik han, og GOG begyndte så småt at røre på sig.

Gæsterne formåede dog ikke at lukke hullet op til Aalborg, som spillede med stor kvalitet i angrebsspillet takket være især Felix Claar på playmakerpositionen, mens også Mikael Aggefors tog godt fra i målet.

Hjemmeholdet gik til pause med en føring på 17-13.

Felix Claar fortsatte storspillet i anden halvleg. Ligesom i første halvleg var det særligt samspillet med den enorme stregspiller Benjamin Jakobsen, der gjorde livet svært for GOG-forsvaret.

Midtvejs i anden halvleg var Aalborg foran med 25-19, og det så ud til, at nordjyderne skulle lukke det hurtigt ned.

Men GOG fandt pludselig melodien i angrebet, hvor Jerry Tollbring på venstre fløj blev bragt i spil i flere omgange - og når han får chancen, misbruger han den sjældent. Pludselig var Aalborgs føring reduceret til tre mål.

Det gav GOG mod på livet, og efter 54 minutter udlignede Simon Pytlick til 26-26 - ti minutter efter førnævnte seksmålsføring.

GOG holdt fast i momentum, og med et minut og ti sekunder tilbage af opgøret scorede Mathias Gidsel til 30-29. Aalborg trak sit sidste angreb langt ud, og med to sekunder igen hoppede Sebastian Barthold i vejret fra sin fløj og udlignede.