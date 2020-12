GOG forlænger med Pytlick: Han har grebet chancen

GOG's håndboldherrer har fået papir på Simon Pytlick frem til sommeren 2023.

Den 20-årige bagspiller er i gang med sin første sæson som fast mand hos GOG, og han har foldet sig flot ud i denne sæson indtil videre.

- Vi er virkelig stolte af at kunne forlænge med en af Danmarks største talenter, der samtidig er en rigtig GOG-dreng.

- Han har grebet den chance, han har fået og sammen med den øvrige trup spillet GOG på førstepladsen i ligaen, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen til klubbens hjemmeside.

På grund af en langtidsskade hos Emil Lærke er der kommet mere ansvar på Simon Pytlicks skuldre.

- Det har været en fantastisk halvsæson, så jeg var ikke i tvivl om at blive i GOG for at sikre min videre udvikling.

- Og det er klart, at når man er så gul i blodet, som jeg er, så er man bare utrolig stolt over at få lov at blive, siger Simon Pytlick.

GOG-spilleren er født på Sydfyn. Begge forældre, Berit Bogetoft og Jan Pytlick, har spillet og været trænere i GOG.

Simon Pytlick er GOG's næstmest scorende spiller i ligaen med 72 mål i 15 kampe. I European League er det blevet til 36 scoringer i 5 kampe.

- Jeg forventer, at jeg vil blive ved med at bygge på i mit spil. Og jeg håber, jeg kan bibeholde min position på holdet.

- Jeg ved godt, det bliver svært med mere konkurrence, men jeg håber at kunne fortsætte med at udvikle mig på alle mulige punkter. Jeg ser GOG som værende den bedste klub i Danmark, siger han.

