GOG-kamp undersøges for mulig matchfixing

Håndboldkampen mellem Kadetten Schaffhausen og GOG undersøges for mulig matchfixing.

Det bekræfter Danske Spil overfor TV2 Sport.

Kampen blev spillet tirsdag, og kort før kampstart lukkede flere udbydere for spil på opgøret i European League. Deriblandt Danske Spil.

- Det gjorde vi, fordi vi så en mærkelig oddsudvikling, hvor vi følte os nødsaget til at lukke kampen, lyder det fra Danske Spils pressetjeneste til TV2 Sport.

- Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det betyder. Men jeg kan sige, at vi har meldt kampen til GLMS, vores overvågningssystem for matchfixing, lyder det videre.

GOG tabte kampen på udebane med et enkelt mål.

Ifølge TV2 skrev Fyens.dk sent tirsdag aften, at oddset på en sejr til Kadetten Schaffhausen over fynboerne faldt i timerne op til kampen fra odds 2,00 til odds 1,35.

Schweizernes sejrsmål blev scoret i de døende sekunder.

Kampen var holdenes første gruppekamp i European League.

Danske Spils pressetjeneste oplyser til TV2 Sport, at det ikke er usædvanligt, at spiludbyderen lukker for spil på kampe i løbet af en sæson.