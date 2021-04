GOG knuser Sønderjyske og fortsætter semifinalekurs

Håndboldherrerne fra GOG havde ingen problemer med at tage den anden sejr af to mulige i slutspilsgruppen, da Jan Pytlicks Sønderjyske gæstede Gudme lørdag aften i ligaen.

I en meget ensidig affære vandt favoritterne med 36-27 efter en føring på seks mål ved pausen.

Sejren sender GOG op på seks point i slutspilsgruppen med solid kurs mod semifinalerne.

Sønderjyske har to point, hvilket er ét færre end Bjerringbro-Silkeborg, som lige nu indtager andenpladsen, der også giver en billet til semifinalerne. KIF Kolding er uden point. Der resterer fire gruppekampe for alle holdene.

Gæsterne var med i kampen indtil midtvejs i første halvleg, hvor grundspilsvinderne begyndte at trække fra.

Viktor Gisli Hallgrimsson i GOG's mål begyndte at tage fra mellem stængerne, mens den velsmurte fynske angrebsmaskine var kommet i omdrejninger.

Morten Olsen og Emil Lærke var farlige fra distancen og leverede fem mål hver inden pausen, hvor GOG var foran med 18-12.

Hjemmeholdet sørgede for at holde tempoet og trykket fra starten af anden halvleg, så der aldrig blev tvivl om udfaldet af kampen.

Ti minutter efter pausen hed føringen 25-15, og selv om holdet tabte lidt intensitet i fem-ti minutter derfra, så fik cheftræner Nicolej Krickau hanket op i spillerne med en timeout.

Sønderjyderne kom aldrig tættere på end syv måls forskel, selv om Krickau med tanke på GOG's hårde program for tiden begyndte at skifte stamspillere ud i de sidste ti minutter.

