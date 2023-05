GOG kører Skjern over og tager finaleplads

GOG er kommet et vigtigt skridt tættere på at forsvare DM-guldet fra sidste år.

Onsdag kvalificerede den fynske håndboldgigant sig til DM-finaleserien ved at vinde 37-30 i Skjern. GOG vandt også den første semifinale mellem holdene, så en tredje semifinale er ikke nødvendig.

Spændingen var reelt væk inden de sidste ti minutter, da Simon Pytlick havde sendt GOG i front med fem mål.

Med til de magelige sejrscifre hører også, at Skjern på intet tidspunkt var foran i kampen.

Vestjyderne vidste, at holdet var tvunget til at vinde for at fremtvinge en tredje semifinale, men hjemmeholdet måtte sande, at holdet var oppe imod overmagten, som det også var tilfældet i Gudme i søndags.

I finaleserien skal GOG enten møde Aalborg Håndbold eller Fredericia HK. De to hold spiller den afgørende semifinale på søndag i Aalborg.

Annonce:

GOG-profilen Emil Madsen kommer til at følge den kamp roligt hjemme i sofaen.

- Vi er ligeglade med, hvem vi møder, for vi vil vinde det hele.

- Mange tvivlede lidt på os, efter at vi mistede mange store profiler sidste år, så det er virkelig fedt at være i finalen, siger han til TV 2 Sport.

GOG fik en forrygende indledning på onsdagens semifinale i Skjern, og de blåklædte gæster fra Sydfyn var ved at trække fra, før hjemmeholdet fik lidt bedre fat i både forsvars- og angrebsspil.

Skjern fik fuld kontakt igen ved 12-12, men ved pausen førte GOG med 18-15.

Hjemmeholdet fik atter indhentet efterslæbet, men kom ikke tættere på end 20-20 i begyndelsen af anden halvleg. Det var det sidste, Skjern så til GOG på måltavlen, for i den resterende del af kampen var der tydelig klasseforskel.

Lukas Jørgensen og Emil Madsen førte an i massakren med otte mål hver.

Mens GOG nu skal spille om guldmedaljer, slutter Skjerns sæson med bronzekampe.

- Nederlaget er hårdt at sluge.

- Lige nu er lysten til at spille om bronze ikke så stor, men den skal nok komme. Sidste år tabte vi bronzekampene, og det var ikke så sjovt, siger Skjerns Lasse Mikkelsen til TV 2 Sport.