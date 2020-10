GOG sætter Kolding på plads og tager ny sejr

Det startede jævnbyrdigt, men endte med en afklapsning, da GOG mandag tog imod KIF Kolding i herrernes håndboldliga.

Fynboerne vandt stort med 32-21 og tog dermed sejr nummer fem i sæsonen.

GOG er fortsat ubesejret, men har spillet uafgjort en enkelt gang. Det betyder, at klubben har et point færre end Aalborg på førstepladsen efter seks kampe. Nordjyderne har vundet samtlige kampe.

Koldings nederlag var klubbens tredje i seks kampe. De tre andre opgør er endt med sejre.

KIF Kolding kom godt i gang og sørgede for en meget lige indledning. Gæsterne kom på 5-3, men derfra begyndte det så at gå ned ad bakke.

Med hele syv mål i træk vendte GOG kampen på hovedet. Herfra sad fynboerne på det hele i første halvleg.

Kolding-angrebet gik mere eller mindre i stå, og det udnyttede GOG til at bringe sig foran 18-10 ved pausen.

I anden halvleg var det tydeligt, at GOG var et niveau over Kolding mandag. Efter et kvarter stod der 26-14, og så var al spænding om kampens udfald mere eller mindre fjernet.

Gæsterne var aldrig i nærheden af at nærme sig GOG, der uden problemer kørte storsejren i hus.

Simon Pytlick og Emil Jakobsen fra GOG sluttede som delte topscorere med seks mål hver.