GOG skal modstå hektisk kulisse hos de tyske mestre

Efter to nederlag til Paris Saint-Germain skal de danske håndboldmestre fra GOG forsøge at rejse sig i Champions League, når klubben onsdag møder de tyske mestre fra SC Magdeburg.

Da de to mødtes i Odense, tog GOG en snæver sejr på et mål i sidste sekund, så Magdeburg er formentlig gennemsyret af hævntørst, når det går løs i heksekedlen i Tyskland, hvor publikum kan få en stor rolle.

- Det er en af de udebaner, vi har glædet os rigtig meget til at komme på besøg på, siger GOG-træner Nicolej Krickau til klubbens hjemmeside.

- Vi har oplevet en lillebitte smule af det tidligere. Vi ved, at det er et sted, hvor der for alvor kan komme kog på, hvis kampen bliver spændende.

- Vi håber, at vi som en oplevelse for alvor får at mærke, hvordan det er at spille på udebane, og vi håber, at vi kan gøre det træls for publikum ved at drille Magdeburg så meget som muligt, siger han.

Med blandt andre Magnus Saugstrup, Michael Damgaard og Jannick Green som bærende spillere vandt Magdeburg i sidste sæson det tyske mesterskab for første gang siden 2001.

I denne sæson halter klubben en smule efter i toppen af Bundesligaen. Indtil videre er der kun indsamlet point nok til en fjerdeplads.

Men GOG-spillerne skal tage sig sammen, hvis de vil have point med hjem.

- Vi leverede en toppræstation på hjemmebane, og det bliver svært at følge op, men vi er kommet for at forsøge, og det skal være hårdt for Magdeburg, hvis de vil vinde, siger Nicolej Krickau.

GOG er på femtepladsen i sin Champions League-gruppe inden mødet med Magdeburg, som er på tredjepladsen.

Kampen mellem de to bliver skudt i gang klokken 20.45 onsdag aften.