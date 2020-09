GOG slår BSH i tidligt håndboldbrag efter tæt åbning

GOG, der har vundet DM-sølv de seneste to sæsoner, er kommet godt fra start i den nye sæson i Herre Håndbold Ligaen.

Mod en af ligaens øvrige medaljeaspiranter blev det onsdag aften til en udesejr på 36-31 over Bjerringbro-Silkeborg.

Dermed er GOG på to sejre ud af lige så mange mulige, mens BSH bliver på to point fra sejren over Fredericia i første spillerunde.

GOG kom hurtigt foran med 2-0, men det skulle vise sig at blive den største føring i en meget jævnbyrdig første halvleg.

Derfra var stillingen enten helt lige eller med et af holdene i spidsen med bare én scoring.

Derfor havde en uafgjort pausestilling været helt efter bogen, men med tre sekunder tilbage af første halvleg sørgede Mathias Gidsel for, at GOG efter en målrig halvleg var foran med 18-17 efter de første 30 minutter.

Fynboerne kom bedst ud til anden halvleg, og efter ni minutter fik holdet slået et hul, da Morten Olsen brød igennem og scorede til 25-21.

Det havde BSH svært ved at svare igen på, og det så for alvor godt ud for GOG, da Kasper Kildelund med ti minutter tilbage omsatte et kontraangreb til en 31-26-føring. Det fik hjemmeholdet til at tage timeout.

Den kunne dog ikke hjælpe hjemmeholdet tilbage, og GOG kørte sikkert sejren hjem.

I onsdagens anden kamp vandt TTH Holstebro på hjemmebane med 35-24 over Mors-Thy efter 17-16 ved pausen.

Dermed har også TTH fire point for to kampe i den gode ende af tabellen.

Stregspilleren Christoffer Cichosz blev TTH-topscorer med syv mål, mens Bjarke Christensen scorede otte gange for gæsterne.