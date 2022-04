GOG taber med fem mål i europæisk kvartfinale

Håndboldherrerne fra GOG tabte tirsdag det første slag om en plads i Final 4-stævnet i European League.

På hjemmebane vandt kroatiske RK Nexe med 32-27 over fynboerne i den første af to kvartfinaler.

De danske gæster fik en lovende start på den svære udekamp og bragte sig foran med to mål i kampens indledning.

Efter GOG-føringer på 3-1 og 4-2 begyndte værterne at kæmpe sig tilbage i larmen fra et medlevende og fanatisk publikum. Efter et kvarter var topholdet fra den danske liga bagud med tre mål.

Ved pausen førte kroaterne med 16-14, og i anden halvleg trak hjemmeholdet yderligere fra.

40 minutter inde i affæren havde RK Nexe-spillerne udbygget føringen til 21-16, og der var på det tidspunkt fare for at få en stor lussing, der ville blive umulig for GOG at reparere i næstes uges returmøde.

Så galt gik det dog ikke, for det lykkedes GOG-spillerne at få sat en prop i. Simon Pytlick havde chancen for at reducere i sidste sekund, men han brændte, og derfor endte det med et fynsk femmålsnederlag.

De to hold står over for hinanden over for hinanden igen på tirsdag i næste uge på Fyn.

Lykkes det for GOG at kvalificere sig til Final 4-stævnet i Europas næststørste klubturnering, så foregår det 28.-29. maj