GOG tager førsteplads

Fredag fik førstepladsen i landets bedste række for herrehåndbold en ny indehaver.

GOG er nyt hold i toppen af tabellen efter en sikker sejr over ligaens tredjeplads, Mors-Thy. Fynboerne udnyttede dermed, at Aalborg i sidste weekend tabte for første gang i ligaen i næsten et år.

GOG har 16 point, mens nordjyderne har 15. Mors-Thy har 13 på tredjepladsen.

Mors-Thy lagde fredag ud med at være et skridt foran, men efter små ti minutter sendte Simon Pytlick GOG i front 5-4. Derfra slap fynboerne ikke føringen.

Den blev større og større frem mod pausen, hvor GOG var foran 16-10.

Hjemmeholdet startede anden halvleg med at reducere forskellen til fire mål, men så skruede GOG bissen på igen.

Gæsterne kom med cirka et kvarter tilbage foran med hele ti mål, og så forsvandt spændingen så småt.

Den forduftede helt, da Simon Pytlick på ny sendte GOG foran med ti med små to minutter tilbage.

TTH Holstebro og Ringsted spillede aftenens første kamp i Herre Håndbold Ligaen. Det endte med pointdeling efter 32-32.

Til gengæld vandt Skanderborg, da holdet ude mødte Lemvig-Thyborøn. Skanderborg vandt 28-22. Skjern endte også med to point efter en 27-26-sejr over KIF Kolding.

Der blev også spillet en kamp i kvindeligaen fredag. Herning-Ikast og Holstebro delte og fik dermed et point hver. Kampen endte 23-23.

