Græd af glæde da hun fik diagnosen

BARCELONA (Ekstra Bladet) Lad os lige slå fast med det samme: Skulderen har det fint, er frikendt trods tre tyske riv i den mandag, og Rikke Iversens stemme er præcis så hæs, som den skal være. Humørbarometret melder om larmende højtryk i catalansk vintersol.

Stregspilleren er uddannet lærer, og det er en historie i sig selv, for den 28-årige fighter har om nogen kæmpet sine kampe i folkeskolen og udgydt fossevis af tårer, når hun kunne så meget, men aldrig kunne få bogstaverne til at danse, som de skulle.

Hun er nemlig ordblind, og selvom man skulle tro, at det var løgn, blev hun først diagnosticeret som sådan i gymnasiet! Dansk med tilhørende diktatdiktatur var i ti år et helvede.

- Du er så ung, at man skulle tro, du fik al den hjælp, der var mulig?

- Men jeg blev ikke diagnosticeret i folkeskolen, jeg blev det først i gymnasiet, så jeg havde lige ti år, hvor jeg fik at vide: ’Du har bare ikke knækket koden’, eller ’du er bare dårlig til at stave’, ’du kan ikke huske’, eller ’du gør ikke nok ud af dine lektier’.

- Det er godt nok ringe, det ikke blev spottet i skolen …

- Det er jo det! Men når det så er sagt, så var det en enorm forløsning for mig, da jeg langt om længe fandt ud af, at, gud, det er ikke, fordi …

Rikke Iversen er grund-glad og glæder sig til VM-kvartfinalen - hendes skulder er okay, selv om tyskerne trak automat i den tre gange mandag aften. Foto: Lars Poulsen

- Troede du, at du var dum?

- Ja, jeg troede, at jeg var dum! Det var irriterende, for når man er eliteidrætsudøver, vil man jo gerne præstere bedst i alt, og man vil gerne gøre sig umage og være god til alting. Når det så lige pludselig ikke lykkes, bliver man altså megafrustreret og hammerked af det.

- Og det er jo ikke, fordi du ikke bruger tid på at forberede dig og ikke gør dig umage, men andre får den opfattelse, at du IKKE gør det.

- Du har vel også haft problemer med at læse dig til viden?

- Det kommer lidt an på, hvordan du er ramt. Vi er jo ikke ens. Der er ingen af os, der har præcis de samme mangler – selvom det måske er et hårdt ord at bruge. Jeg har personligt svært ved at få mit hoved og fingre til at følges ad, når jeg skriver noget. Hovedet er hurtigere end fingrene, så når jeg læser det, jeg har skrevet, kan min hjerne godt forstå det, selv om der mangler et ord.

- Hvordan?

- Hvis jeg siger: ’Hun bor i Slagelse’, så kan jeg godt have skrevet: ’Hun Slagelse’. Når jeg selv læser det, står det korrekt, men når DU læser det, står der: ’Hun Slagelse’. Jeg kan ikke SE det.

- Er det noget, du kan reparere på?

- Jeg kommer aldrig til at blive perfekt, men jeg har fået nogle hjælpemidler, der gør, at jeg kan høre det, så jeg fik alt læst op, dengang jeg studerede. Stile og alt muligt andet. Jeg tror, det hed en ordblinderygsæk med hjælpemidler og en computer, der læste op.

- Kan du huske den dag, du fik diagnosen?

- Ja, sagtens. Jeg havde været til ordblindetest og blev screenet i timevis hos en læsevejleder, og da jeg så endelig fik besked: 'Rikke, det er helt tydeligt. Du ER ordblind,’ så ringede jeg til min mor og græd af glæde.

- Nu var jeg ikke længere DUM! Jeg var bare hende, der ikke kunne stave. Der var en grund til alle de tårer, jeg fældede i folkeskolen oven på alle de nederlag, jeg fik. De skyldtes rent faktisk ikke, at jeg ikke gjorde mig umage. Når jeg kigger tilbage, tænker jeg WOW. Jeg kunne virkelig være sluppet for meget, hvis det var blevet diagnosticeret tidligere.

Stædige Rikke Iversen har naturligvis uddannet sig til – lærer …

- Jeg har altid kunnet li’ at lære fra mig, og sådan har jeg haft det, fra jeg var barn.

- Så på trods af alle tårerne drømte du om at blive skolelærer?

- Ja, jeg skulle bare undervise de rigtige fag.

- Du underviser altså ikke i dansk og diktat!

- Lige præcis. Jeg har samfundsfag, matematik og idræt og har tidligere undervist på VUC og på Voel skole.

- Kan du stave til VM-finale?

- Ja, det kan jeg godt!

- Er det med eller uden bindestreg?

- Jeg vil skrive det med stort! Alle bogstaver og med udråbstegn, og hvis der skal være bindestreg, så kan du få fire af dem!