Græd efter pragtpræstation: - Jeg har ikke ord

Hvis man var i tvivl om, hvor vigtig sejren på 30-23 over Rusland var for de danske kvinder, så blev den ryddet af vejen, da forsvarskrumtappen Kathrine Heindahl mødte frem for at tale med pressen.

Det var med tårerne trillende ned ad kinderne. Følelserne fik frit løb efter flere års skuffelser, medaljetørke og en mistet OL-kvalifikation. Endelig. Endelig, var Danmark igen nået frem til en semifinale ved en stor slutrunde.

- Det er helt vildt. Der er rigtig meget, der kommer op i en efter de seneste år. Så det her er bare sindssygt stort. Vi missede OL-kvalifikationen, som var noget, vi havde kæmpet for i fire år. Så handlede det lidt om følelsen af, at vi kunne være med mod de bedste, og så blev det alligevel kun til en niendeplads ved VM sidste år.

Det er et miks af følelser, fordi vi følte, vi var så tæt på. Men alligevel var vi så langt fra den sjette-syvendeplads, der ville give adgang til OL-kvalifikationen.

At vi så her et år efter står og nærmest tæver russerne ud af banen for at nå den her semifinale, det har jeg ikke ord for.

Det er ikke ret tit, man ser nogen slå russerne på den måde, vi gjorde i dag. Vi vidste godt, at de havde spillet smalt gennem hele turneringen, og at de var trætte.

Men de er også vant til et andet træningsniveau og en anden træningsmængde fra de er helt små, så der skal meget til at køre dem trætte. Vi blev ved med at løbe med dem og sætte dueller på dem, der var mest trætte og havde spillet flest minutter.

Før kampen havde Jesper Jensen fortalt, at han ville bruge Heindahl til det taktiske oplæg, fordi hun til dagligt spiller sammen med en række af de russiske spillere i CSKA Moskva.

- Hvad sagde du til ham?

Jeg forsøgte at bidrage med al den viden, jeg har i forhold til de individuelle kvaliteter, og hvad de kan trække op af hatten, hvis de er i problemer.

- Hvad skal taktikken så være mod Norge i semifinalen?

Vi har heldigvis spillet rigtig mange kampe imod dem. Det vigtigste er, at vi holder fast i det vi har gjort så godt indtil nu. Når vi står godt i forsvaret, har modstanderne svært ved at lave mål. Det har vi vist i alle kampene. Og så handler det om, at vi skal begrænse den norske kontra. Kan vi det, har vi gode muligheder.

Vores selvtillid fejler ikke noget, men vi ved godt, at Norge er et skridt op i forhold til Rusland, siger Kathrine Heindahl.

Dansk svendestykke lover medaljer

Mama Mie for en præstation! Jeg har været lidt frustreret

Danmark klar til EM-semifinale efter storsejr over Rusland

EM's bedste forsvar

Skandale: Dansk modstander burde ikke have været med