Græd som pisket: Drømmecomeback efter 545 dage

Landsholdets storskytte Mette Tranborg har haft det svært med at sidde ude i halvandet år, men nu er hun tilbage efter et sandt drømmecomeback

Hun fik sit store gennembrud på landsholdet, da de danske håndboldkvinder i december 2017 nåede helt frem til kvartfinalen ved VM i Tyskland, men 192 centimeter høje Mette Tranborg var ikke med, da samme hold skuffende røg ud i mellemrunden, da der i Japan i december var VM igen.

545 dage skulle der gå fra korsbåndet blev revet over i februar 2018 i en Champions League-kamp for Odense mod Brest til den 24-årige højreback lørdag gjorde comeback for Team Esbjerg i ligasejren mod netop Odense.

Og undervejs har Tranborg haft det svært, og hun forklarer, at hun meget af tiden var alene i sin lejlighed, hvor hun 'græd som pisket'.

- Jeg er meget selvstændig indstillet og vil gerne håndtere mine problemer selv, før jeg beder om hjælp. Da jeg ramte bunden, var det endnu sværere at række ud efter hjælp. Jeg havde ikke overskuddet. Alt, hvad der betød noget for mig, var taget fra mig i de måneder, siger Tranborg i et stort interview med Jyllands-Posten.

Over for Ekstra Bladet uddyber Tranborg den hårde periode.

- Det har været helt vildt svært at være på sidelinjen uden kamp så længe. Det har været det hårdeste halvandet år, jeg har oplevet.

- Jeg har været meget langt nede, for genoptræningen gik ikke særlig godt. Det er gået meget op og ned, og det har været sindssygt frustrerende, og jeg har været ked af det med mange tårer, siger Tranborg til Ekstra Bladet.

Der var smerter omkring knæet, og hvad der den ene dag føltes godt, det føltes dårligt dagen efter, og usikkerheden var hårdt.

- Jeg kunne ikke regne med noget, og det var vildt frustrerende, siger Tranborg.

Hun føler, at hun har lært meget.

- Ikke mindst mentalt, hvor jeg har prøvet at mærke livet. Nu har jeg prøvet at være langt nede og ked af det, og de situationer kan jeg håndtere bedre, hvis jeg prøver det igen. Det giver mig meget som håndboldspiller.

- Jeg sætter større pris på små glæder, og jeg ser frem til hver eneste træning og har en håndboldsult, jeg ikke havde før, siger Tranborg.

Artiklen fortsætter under billederne

Mette Tranborgs skadesforløb gik ikke efter bogen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Mette Tranborg, som vi husker hende fra landsholdet. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

I lørdagens comeback scorede Tranborg ni gange og blev kampens topscorer i ydmygelsen på 32-22 ude mod sin tidligere klub, og hun kunne ikke forestille sig et bedre comeback.

- Det var sindssygt fedt at være tilbage og spille en kamp af betydning, og det gav en ekstra glæde, at de var på min gamle hjemmebane, siger Tranborg, der slet ikke mærkede noget til skaden hverken fysisk eller mentalt.

Onsdag gælder det udekampen mod Holstebro i ligaen, og her skal hun og klubben et skridt videre mod sæsonens store mål.

- Vi vil gerne vinde guld igen i år, ligesom holdet gjorde sidste år. Og så skal vi også klare det godt i Champions League igen, der er ikke ændret så meget.

- Og for mig er det også et mål at komme med landsholdet igen. Det bliver sindssygt fedt at spille EM på hjemmebane, hvis der altså bliver en slutrunde, siger Tranborg til Ekstra Bladet.

December måneds EM-slutrunde står nemlig til at blive spillet i Danmark og Norge, men coronavirus gør det tvivlsomt, om der kan komme tilskuere, og så har Danmark truet med at trække sig som vært, da underskuddet ellers bliver for stort. Til ligakampene i Danmark må der komme 500 tilskuere, og det var ifølge Tranborg en fin oplevelse lørdag.

Mette Tranborg i den hvide Esbjerg-trøje i sit comeback mod sin tidligere klub Odense. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

