Grædefærdig stjerne gjorde comeback efter 732 dage

Håndboldspilleren Helena Elver var opløst i tårer efter sit comeback på håndboldbanen, der har været to år undervejs. I et rørende tv-interview satte den danske profil ord på det skadeshelvede, som søndag endelig var et overstået kapitel

Det var en grædefærdig Helena Elver, der gav sine følelser frit løb, da hun efter sit comeback til håndboldbanen søndag blev interviewet af TV 2 Sporten.

Efter et ufattelig langt skadeshelvede var den 24-årige danske håndboldspiller nemlig atter klar til at tørne ud for Odense Håndbold.

Lige præcis 732 dage skulle der gå, før Helena Elver igen kunne spille en håndboldkamp.

Tilbage i november 2020 blev det danske stortalent udtaget til det danske landsholds EM-trup, men under opvarmningen til en testkamp kort inden slutrunden pådrog playmakeren sig en korsbåndsskade.

Helena Elver, som ellers var spået en afgørende rolle på det danske mandskab, missede dermed på slutrunden i 11. time.

I september året efter blev Helena Elver tilmed ramt af endnu en korsbåndsskade og blev derfor igen slået tilbage til start på barsk og ubarmhjertig vis.

Men godt to år efter den skæbnesvangre landskamp var den danske håndboldspiller så endelig klar til igen spille håndbold på topplan.

Da Odense Håndbold havde besejret Nykøbing Falster med 23-19 blev hun da også straks omfavnet af samtlige holdkammerater.

- Det var fuldstændig urealistisk. Puha, undskyld. Det er fandme urealistisk at have arbejdet så hårdt i to år, og nu har det fucking endelig givet pay off. Jeg har ventet så længe på det her, sagde en tårevædet Helena Elver til TV 2 Sporten.

Hun erkendte, at der undervejs havde været ‘rigtig mange dage’, hvor hun mest af alt havde haft lyst til at kaste håndklædet i ringen, men med vital støtte fra holdkammerater, venner og familie formåede Helena Elver i stedet at kæmpe sig tilbage til sin identitet som håndboldspiller.

Efter 43 minutter blev comebacket endegyldigt en realitet, da Odense Håndbolds cheftræner, Ulrik Kirkely, beordrede Elver over på den fynske venstrefløj.

På Instagram sætter Helena Elver også ord på sin imponerende og stålsatte kamp for at gøre comeback:

‘Det har været en hård kamp. Der har været dage, hvor jeg ville give op, og dage hvor jeg har haft tillid til og tro på, at jeg ville vinde denne kamp. Jeg har lært, at jeg kan mere end jeg tror. Jeg har lært, at ting ikke kommer, uden at man arbejder hårdt for det. Jeg har lært aldrig at tage støtte fra min familie og venner for givet, fordi den støtte, jeg har fået, har uden tvivl givet mig kræfter til at kæmpe mig igennem alle de dage bag bænken.’

‘Jeg har vundet mange personlige kampe de sidste to år, men i går var helt speciel. I går var et bevis på, at jeg kan, hvad jeg vil, selvom det tager tid. I går var et bevis på, at jeg endelig kan identificere en del af mig som håndboldspiller igen!!!! Og det har jeg ventet 732 fucking dage på!!!’

Helena Elver (i midten) blev korsbåndsskadet kort inden EM i 2020. Det kostede deltagelse ved slutrunden. To år senere gjorde hun comeback for Odense Håndbold. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Helena Elver har spillet fire kampe for det danske A-landshold, inden hun blev korsbåndsskadet.

Odense Håndbold kæmper med i toppen af Kvindeligaen. Efter otte kampe ligger mandskabet fra Odense nummer to med 14 point.