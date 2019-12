Grædende Sandra: - Jeg var rasende

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Sandra Toft kan meget. Utroligt meget. Men hun kan alligevel ikke score målene og vinde kampene alene, og så hjælper det sørgeligt lidt, at hun igen stod på mål som en alien fra en fjern planet, der lige ville vise, hvordan man sømmer et mål til.

Danmark fik en drømmestart, førte 5-0 og 8-4, men scorede så blot ét sølle mål de næste 17 minutter og var bagud 9-12 ved pausen…

Opskriften på håndbold-harakiri lyder nogenlunde sådan her: 13 tekniske fejl, 23 brændte skud og krydr selv retten efter behag.

Sandra Toft har skyllet øjnene indefra med saltvand. Hun står forgrædt i mixed zone efter nederlaget og kan ikke bruge en officiel redningsprocent på 40 til noget som helst. Den var i virkeligheden større. Ekstra Bladet klokkede hende for 17 parader mod de 12, der står i rapporten, så hun er tæt på 50 procent.

- Jeg var ikke nervøs. Jeg var ikke rystet over noget som helst, Norge lavede i dag. Vi taber igen en kamp, selv om vi vinder målmandsduellen. Vi må hjem og kigge på det offensive og se, hvor vi kan skaffe nogle flere mål, siger hun.

Althea Reinhardt i snak med den rasende Sandra Toft, der endte kampen i tårer af lutter skuffelse. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hun luntede i pausen rundt og holdt sig varm på banen. Rasende! Hun kylede en flaske vand ud mod bænken, inden hun indledte sin monolog over for kollegaen Althea Reinhardt.

- Jeg har været rasende fra det tiende minut til nu. Det er frustrerende, at der er så få, der melder sig rigtigt ind, når vi har så meget på spil. Vi spiller med håndbremsen trukket i angrebet, siger målvogteren.

- Det er svært at forklare så kort tid efter, mens følelserne stadig er uden på tøjet, og man er skuffet. Det var ikke godt nok.

Nu er medaljerne formentlig væk. Hvad skal I nu jage?

- Der er vel stadig en teoretisk og minimal chance, har jeg lige fået at vide, men det er stadig én kamp ad gangen. Vi kan ikke tåle at tænke på andet mod Holland i morgen. Der er stadig det her OL-kval, og koste hvad det vil, så vil jeg have det med hjem.

Du skal bl.a. møde Estavana Polman mandag. Hun siger, hun håber, du fucker det op…

- Selvfølgelig håber hun det. Det bliver en sjov intern duel i kampen, og jeg håber jo, det er hende, der skal skyde straffekast.

Lotte Grigel kigger opgivende op i loftet. Sandra Toft og Stine Bodholt er også super skuffede efter nederlaget til Norge. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Line Haugsted kæmpede igen som en bersærk i forsvaret. Hun er ikke tilfreds med gejsten på holdet.

- Vi får en god start, og så smider vi bolden direkte over i hænderne på dem. Det havde vi aftalt, vi IKKE skulle gøre, fordi de næsten er umulige at løbe hjem på. De har nok verdens skarpeste kontrafase, og den synes jeg, vi taber til. Vi kommer bagud med tre mål ved pausen, og så halser vi efter resten af kampen.

- De er skarpere. De får lavet en masse kryds, så vores forsvar er lidt mere ude at sejle, end det har været i de andre kampe. Der har vi stået stærkere sammen defensivt, mener Viborg-spilleren

De scorer dog kun 22…

- Ja, det er okay, og jeg ved ikke, hvor mange de laver på kontra. Jeg føler, det må være ti scoringer, så måske er det godkendt. Det er nok følelsen af, at vi smider det væk. Det er som om, luften går ud af ballonen. Vi ER der ikke. Der er ikke den ild i øjnene, der skal være til at vinde. Det er den, jeg synes er lidt uskarp, siger Line Haugsted.

- Vi får en drømmestart, vi har alle muligheder, og vi udnytter dem ikke. Det er jeg skuffet over.

Hvad er der nu tilbage at kæmpe for?

- OL-kvalen! Den vil vi kæmpe sindssygt hårdt for – det er en kæmpe drøm for os alle sammen at komme til det OL.

