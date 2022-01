Green er ude af isolation

Med en storsejr over Slovenien i bagagen kan Danmark juble over endnu en glædelig nyhed.

Jannick Greens CT-niveau i hans seneste positive coronatest er nemlig indenfor rammerne i EHF's regelsæt. Han kan derfor træde ud af sin isolation og træne med holdet søndag, hvilket han allerede gør.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på Twitter.

Den danske målvogter rejste fredag til Ungarn for at støde til EM-truppen, da han havde testet negativ, men ved ankomst afleverede han så endnu et positivt testresultat, hvorfor han igen blev placeret i isolation.

Men som Ekstra Bladet også skrev lørdag, kunne et særligt punkt i EHF's regelsæt blive Greens redningsmand.

Det handler om testresultatets såkaldte CT-værdi. Den er et udtryk for, hvor mange viruspartikler, der findes i en prøve.

Ved EM er 30 det magiske tal. Er niveauet herover, har en spiller fri bane til at deltage i turneringen. Også selv om vedkommende er testet positiv.

DHF oplyste lørdag til Ekstra Bladet, at Greens test lå i underkanten af det tilladte, men nu er han på den rigtige side af værdien - og har altså fri bane.

Målmanden blev første gang testet positiv 3. januar, mens landsholdet var samlet i København inden afrejse til Ungarn.

God start på EM

Nikolaj Jacobsens tropper har fået en forrygende start på EM med to sejre på stribe.

Først blev Montenegro nedlagt med 30-21, og lørdag var det så Sloveniens tur. Her sejrede Danmark med 34-23.

Næste kamp er mod Nordmakedonien mandag, men danskerne er allerede sikret avancement til mellemrunden med to point.