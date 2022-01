Green fortsat positiv - bliver hjemme fra EM

Det bliver uden Jannick Green, at det danske hold flyver til EM i Ungarn på mandag.

Søndag testede den 33-årige målmand nemlig igen positiv for coronavirus, og så er der ikke andet at gøre end at blive hjemme. Det fortæller Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen, til TV 2 Sport.

Green blev første gang testet positiv 3. januar, og han har siden været isoleret i den danske EM-lejr. Det har været effektivt, for her er meldingen søndag, at alle andre spillere og ledere er testet negative. De kan derfor uden problemer gå om bord på flyveren til Ungarn.

Det er dog ikke et endeligt afbud til slutrunden for Jannick Green.

Reglerne er sådan, at en smittet spiller skal isoleres i fem dage, hvorefter han skal aflevere en negativ PCR-test. Tidligst 24 timer senere skal han testes igen, og hvis også anden test er negativ, kan han træde ind i EM-turneringen.

Derfor er tiden allerede ved at løbe ud i forhold til at spille den første kamp mod Montenegro torsdag.

Desuden skal landstræner Nikolaj Jacobsen også tage stilling til, om han ønsker at skifte ud i truppen og bringe Green i spil, når han igen er fit for fight.

Nikolaj Jacobsen taler om coronasmittede på håndboldlandsholdet.

I mellemtiden må pligterne i målet varetages af Niklas Landin og Kevin Møller.

Danmark møder i sin indledende pulje også Slovenien lørdag, mens der er opgør mod Nordmakedonien den efterfølgende mandag.

Nikolaj Jacobsens tropper skulle have spillet to testkampe mod Norge, men den ene blev aflyst, fordi nordmændene ville være sikre på, at der ikke florerede smitte i den danske lejr.

Lørdag bankede Danmark Norge med overbevisende 35-25.