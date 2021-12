Grimt uheld: - Det skærer i hjertet

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Nogle kiggede væk, andre kom styrtende til, en håndfuld begyndte at græde, andre omfavnede og trøstede de nærmeste, tiden stod stille … Stille som i den fuldstændigt alarmerende tomhed, der pludselig ramte Palau d’Esport de Granollers et minut og 54 sekunder inde i anden halvleg af kampen mod Tunesien.

Det eneste, ALLE i hallen kunne høre, var Mia Rejs højlydte hulken.

Kathrine Heindahl satte sig ved siden af kammeraten. Holdt i hånd – og sænkede på et tidspunkt ansigtet i afmagt.

- Når man hører sådan et skrig… Altså, vi har jo alle prøvet at slå os, men … Jeg tror, min første tanke bare er … Åh nej! Jeg kigger i starten lidt væk, og det næste, der rammer mig, er, at jeg bare skal hen og holde Mia i hånden og være ved hende. Jeg tænker, at man, hvis man selv lå i den situation, gerne ville mærke, at der var nogen, man kendte omkring én.

Kathrine Heindahl fortæller dagen efter VM-chokket om sin oplevelse af at gå fra himmel til helvede - på én halvleg.

- Det er svært at beskrive – ud over, at det jo skærer én helt ind i hjertet at hør hende skrige sådan, og så er det jo i princippet ligegyldigt, om det er en med- eller modspiller. Det rører selvfølgelig ekstra dybt, når man kender personen, der ligger der, siger Kathrine Heindahl.

Rikke Iversen er også klubkammerat, nær veninde og værelsesmakker med Mia Rej. Odense-spilleren kæmpede professionelt for dronningeriget i anden halvleg, men styrtede hurtigt og i masser af tårer ud til Mia Rej på båren.

Rikke Iversen magtede ikke at tale med nogen på det tidspunkt.

- Natten har ikke været lige så hård for mig som for Rej, det er helt sikkert, men hun er en kæmpe fighter, en fantastisk holdkammerat og en mega god veninde, siger Rikke Iversen, der ikke er bleg for at indrømme:

- Jeg var helt færdig. Hele følelsesregistret var i spil.

Hvordan gennemførte du anden halvleg?

- Jamen, jeg tror, at under kampen var det fint nok, da vi lige havde fået trukket vejret dybt, at lægge følelserne til side, gøre det professionelt og tage hatten på, hvor man siger, at man er håndboldspiller – og hvad er jeg her for, og hvad er mine opgaver på banen.

- Det hjalp faktisk at spille igen, fordi man i øjeblikket glemmer det, der er sket. Man kan lægge det til side og fokusere på kampen. Men det er klart, at bagefter blev jeg sindssygt ked af det igen.

Rikke Iversen var helt ødelagt - men gennemførte kampen professionelt, inden hun styrtede ud til veninden på båren. Foto: Lars Poulsen

- Tårerne væltede ud igen, da kampen var slut …

- Jo. Jojojo. For da ved jeg jo godt, at jeg skal ud til en rigtig god veninde, der på det tidspunkt har det virkelig svært, og dét rammer, det gør det. Men det var også fint nok, du ved, at jeg kunne pakke det væk inde på banen og så styrte ud og være der for hende.

- Vi er tætte veninder og bruger meget tid sammen derhjemme, vi bor tæt på hinanden, og jeg tror, at alle mine ritualer på en kampdag omhandler Rej. Vi skal gå tur, vi skal i fitness, og så skal vi noget tredje. Det er en tæt veninde, der er ramt lige nu – og det påvirker også én, siger Rikke Iversen.

- Hvad har du kunnet sige til eller gøre for en veninde, der må være utrøstelig?

- Jamen, hun er en kæmpe fighter, og lige nu er hun faktisk ikke utrøstelig men bare mega sej, og hun fokuserer på, at vi som hold skal holde os til det, vi kan gøre noget ved. Hun har stort overskud og vælger at trække al fokus væk fra sig selv og kun tænke på os, og hvad vi kan gøre som hold. Det bidrager hun til, og hun klarer det bedre, end jeg havde gjort.

Anne Mette Hansen, Sandra Toft, Mette Tranborg og Althea Reinhardt ser bekymrede ud under træning. Foto: Lars Poulsen

- Meget af offensiven er bundet op på hende – hvad kommer det til at betyde?

- Det er klart, vi kommer til at mangle hende. Men vi rummer en masse talent og har en bredde, der gør, at vi forhåbentlig sagtens kan løfte den opgave – men hun bliver da en mangelvare. Der er ingen, der er i tvivl om, at Mia har betydet en masse for vores hold, siger Rikke Iversen.

Kathrine Heindahl er enig:

- Der er klart meget, der er bygget op omkring Mia. Hun er vores playmaker-type, der har været sindssyg skarp til at sætte os andre i scene, men vi har hele tiden italesat, at vi er 16 dygtige spillere afsted. Jeg tror stadig på dette holds potentiale, men der nu er nogle minutter, der indtil videre skal fordeles et andet sted hen.

- Det klarer vi også.

