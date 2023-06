Grønland skal til VM: Det er kæmpestort

De grønlandske håndboldkvinder vandt søndag aften 17-15 over Canada. Med sejren sikrede Grønland sig en plads ved VM senere på året.

VM afholdes i Danmark, Sverige og Norge i november og december, og Grønland er med ved et verdensmesterskab for anden gang i historien. I 2001 lykkedes det også for Grønland at komme med.

Landstræner Anders Friis er lykkelig for præstationen, der kommer efter en uge med fem sejre i kvalifikationen til VM.

- Det er kæmpestort. Ikke alene er det fedt for spillerne og os omkring holdet, men også for hele Grønland. Det er en kæmpe ting for befolkningen, siger Anders Friis til TV 2 Sport.

Grønland spillede på hjemmebane foran en fyldt hal med 1200 tilskuere. Landstræneren forklarer, at der var en fantastisk opbakning.

På vejen mod VM har Grønland vundet over Cuba, USA og Mexico samt to gange over Canada i den seneste uge.

Nu ser Anders Friis frem til at forsøge at drille de større håndboldnationer ved VM-slutrunden.

- Nu kender vi ikke puljerne endnu. Derfor er vores ambition lige nu at få en stor oplevelse for hele truppen. Men det kunne da være sjovt at drille et hold eller to til VM, siger landstræneren til TV 2 Sport.