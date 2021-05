Groft chikaneret ved egen bolig

Da Louise Burgaard i 2019 skiftede fra FC Midtjylland til franske Metz var det med ønsket om at opleve en ny håndboldkultur.

Og uden for banen oplever den danske landsholdsspiller også, at livet ikke er helt så beskyttet som i Danmark.

I podcasten 'Atleter uden Filter', hvor hun selv er vært, fortæller den 28-årige højreback, hvordan hun nogle få dage inden april måneds Champions League-kvartfinaler mod Brest kunne høre lyde på sin terrasse.

Der ligger så en seddel bundet sammen med to lightere og teksten på fransk betyder 'din røvbeskidte luder'.

Da hun så tager til træning og kommer ud til sin bil bagefter, så er der placeret en hundelort på hendes forrude, så da hun tænder for vinduesviskerne, så er der hundelort over hele ruden.

Oven i det har en scanning af ledbåndet vist, at det er delvist revet over, så dagen er helt skidt for Burgaard.

Næste træning byder på dopingkontrol, og da det er overstået, så venter endnu en ubehagelig oplevelse.

- Da jeg så kommer hjem, kan jeg høre, at det ringer på, og jeg går ud og kigger, men der er ikke nogen. Så kan jeg høre en, der står og råber, og så går jeg ud til min terrasse igen, og så står nok den samme, der har kastet den seddel op, for det er i hvert fald de samme ord, han råber efter mig, siger Burgaard i podcasten.

- Jeg har aldrig oplevet før, at folk har været grove ved mig på den måde, men det var godt nok virkelig, virkelig irriterende, og det her med, at han ved, hvor man bor, det er virkelig, virkelig ubehageligt, siger Burgaard.

En ubehagelig oplevelse, Louise Burgaard har været ude for i Metz. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Burgaard har været på landsholdet siden 2011. Foto: Lars Poulsen

Burgaard og Metz tabte umiddelbart efter de ubehagelige episoder Champions League-kvartfinalerne til franske Brest, hvor Sandra Toft spiller.

Det var også Brest, der slog Metz ud af den franske pokal, mens det franske mesterskab senere på måneden også afgøres mellem netop Metz og Brest.

Louise Burgaard fortæller i podcasten om de ubehagelige episoder, fordi hun senere på samme dag skulle optage podcasten med OL-sølvvinderen fra 400 meter hæk Sara Slott, og den optagelse fik hende til at glemme alt det ubehagelige.

Burgaard har spillet 119 landskampe for Danmark siden 2011 og har også spillet i KIF Vejen, TTH Holstebro og Viborg, inden FC Midtjylland var sidste stop inden skiftet til Frankrig.

