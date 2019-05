Groggy Sandra: - Jeg har det godt

Det så alarmerende ud, da Sandra Toft efter en redning sendte bolden videre – og derefter pludselig sank sammen på gulvet. Team Esbjerg-målmanden blev liggende i flere minutter, inden hun kunne hjælpes ud af banen i slutningen af den første DM-finale lørdag eftermiddag i Esbjerg.

- Men jeg har det godt. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der skete, men det havde intet med varmen i hallen at gøre, siger landsholdskeeperen dagen derpå.

Hun er i godt humør. Team Esbjerg slog Herning-Ikast Håndbold 28-20 og kan endegyldigt sikre sig guldet tirsdag aften i Ikast. Men det bliver langt fra så let, som nogen måske kunne lade sig forlede til at tro, selv om vestjyderne nu har slået midtjyderne i de seneste 11 indbyrdes opgør!

- Vi har godt nok vundet deroppe i både liga og i EHF Cup, men det var meget knebne sejre, og vi spillede helt forfærdeligt i begge kampe, siger Sandra Toft.

Vi får altså brug for en tredje finalekamp i Esbjerg næste lørdag?

- NEJ! Vi vil gøre det færdigt på tirsdag, siger Sandra Toft bestemt.

Sandra Toft stod en fik kamp, indtil hun blev ramt af et ildebefindende. En redningsprocent på 44 plejer at betyde, at holdet vinder - og det gjorde Team Esbjerg så sandelig også. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Hun følte sig heller ikke sikker på sejren før til sidst.

- Det var mærkeligt nok der, hvor jeg følte mig dårlig, siger hun og griner.

Vestjyderne havde kampen i deres hule hænder ved 17-10, men HiH forkortede til tre ved 18-15 og havde ved 23-20 tre oplagte chancer til at udligne – men brændte såvel straffe, fri kontra og begik en kæmpe teknisk fejl.

Derfra scorede de ikke i 13 minutter, så på den baggrund var sejren til Team Esbjerg slet ikke så sikker, som måltavlen afslørede til sidst.

- Jeg havde først følelsen af, at den var hjemme tre-fire minutter før slut, men jeg havde aldrig følelsen af, at vi ikke var i kontrol, siger Sandra Toft.

Søndagen var halv fridag og halv individuel træning. Sandra Toft valgte at gå et par lange ture, hvor tankerne måske også har kredset den forestående flytning til Frankrig, hvor hun de næste sæsoner tørner ud for Brest.

- Jeg kan godt bruge et tidligt break til at få pakket nogle flyttekasser, så en afgørelse på tirsdag vil passe mig meget fint.

Landsholdet kalder nemlig også med en 14 dage lang samling, hvor Danmark over to kampe mod Schweiz skal spille sig til VM i Japan i december.

