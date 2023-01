Groteske scener: Publikum har ikke en chance

I en optimal verden skulle en fridag i et travlt VM-program bruges til træning, afslapning og forberedelse på næste kamp.

Det luksus har det danske håndboldlandshold bare ikke haft de seneste dage.

Dagen før kvartfinalen mod Ungarn skulle hele den danske delegation transporteres fra Malmø til Stockholm.

Torsdag gik turen så videre fra den svenske hovedstad til Gdansk i Polen, hvor Spanien fredag aften venter i semifinalen. Umiddelbart efter kampen går turen tilbage til Stockholm, hvor der medaljekampe på søndag.

De danske spillere har kun hovedrysten til overs for den måde, arrangørerne har skruet VM-spilleplanen sammen på.

- De forskellige forbund må evaluere det her, så vi en anden gang kan undgå i hvert fald en af rejserne, siger Mads Mensah.

Det er ikke bare rejseriet, der vækker forundring. Det er også svært at se fornuften i at lave et program, hvor det først i sidste øjeblik står klart, hvilke hold, der spiller hvor.

Det danske hold vidste således først med sikkerhed, at det skulle til Gdansk, da Sverige havde besejret Egypten sent onsdag aften.

- Det største problem er faktisk, at tilskuerne ikke får en chance for at komme ned at se kampen. Hvordan skal man planlægge at tage på tur, hvis man ikke ved, hvor man skal tage hen, spørger Mads Mensah.

- Vi ved allesammen, at hvis man først bestiller flybilletten dagen før afgang, er det seks gange så dyrt, som hvis man havde gjort det for tre måneder siden.

- IHF går meget op i, at du skal have en hal med plads til mindst 15.000, hvis du vil arrangere en slutrunde. Men det kan jo være ligegyldigt, hvis du ikke giver folk betingelserne for at komme, siger den erfarne Flensburg-spiller.

Målmand og anfører Niklas Landin peger på, at det hårde rejseprogram har betydet, at holdet hverken har fået trænet før kvart- eller semifinalen.

- Det ødelægger rytmen en lille smule. Jeg ville gerne være blevet i Sverige og have haft en hel dag, hvor vi kunne have sovet længe og trænet lidt, siger Niklas Landin.