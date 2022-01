Groteske scener: Totalt kaos før Danmarks kamp

Montenegro er sendt massivt til tælling af coronasmitte allerede inden begyndelsen på EM. Danmarks modstander måtte i 11. time flytte hotel, og smittetilfældene regner fortsat ned over mandskabet

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Montenegro er bogstavelig talt sendt ud af Debrecen, allerede inden EM i den ungarske værtsby er startet.

Kort før ankomsten til deres hotel, som også huser Danmark, fik montenegrinerne besked om, at deres base var blevet rykket 30 kilometer ud af byen.

- Det var selvsagt ikke en del af vores planer. Vi blev ringet op to timer før ankomst og fik at vide, at vi skulle skifte hotel.

Ordene kommer fra Drasko Mrvaljevic, der er direktør i Montenegros håndboldforbund og torsdag aften vikarierer som landstræner mod Danmark.

Han og resten – eller resterne om man vil – af den montenegrinske trup ankom en halv time forsinket til den afsluttende presseseance forud for aftenens træning.

Ruteplanen var lige ændret en smule …

Og det er det meste lige nu for Montenegro, hvor der hersker totalt kaos inden åbningen på turneringen. Den usynlige skurk er selvfølgelig coronavirus.

Drasko Mrvaljevic vikarierer som træner mod Danmark. Hvis Montenegro ellers er i stand til at stille hold. Foto: Lars Poulsen

Stress og nye problemer

Adskillige spillere er testet positiv op til turneringen, og det er ikke til at vide, hvor lang halen af smitteudbruddet strækker sig.

- Det er meget kompliceret på vores hold. Vores træner er ude med en positiv test, men jeg håber, at han kommer tilbage efter det første opgør. Derudover har vi tre eller fire spillere, som ikke kan deltage i den første kamp, siger Mrvaljevic.

Han kunne endda lige toppe problemerne med at føje tre dugfriske smittetilfælde til listen.

De unavngivne spillere, som opholder sig på hotellet, kan dog stadig blive aktuelle i torsdagens dyst mod Danmark.

- Det giver en masse stress. Det er dagen før, alt går løs, og vi har på nuværende tidspunkt tre spillere på hotellet, der også er testet positiv. Lige nu afventer vi endnu en test fra dem for at se, hvordan det udvikler sig.

Der var fuld fremmøde ved den afsluttende danske træning. Det billede står i skærende konstrast til situationen hos Montenegro, der er voldsomt ramt af afbud inden første gruppekamp mod Nikolaj Jacobsens tropper torsdag aften. Foto: Lars Poulsen

Mangelfuld trup

Sikkert er det, at Montenegro kommer til at stille med en ufuldstændig trup i åbningskampen i Fönix Arena.

Der kommer ikke 16 spillere på holdkortet, men mindre kan selvfølgelig også gøre det. Lige nu handler det bare om at komme i kamp.

- Jeg håber, at vi har 15 spillere klar til i morgen, lyder det fra Mrvaljevic.

Montenegro er langt fra det eneste landshold, som er ramt af smitte, men situationen er med afstand en af de mest alvorlige målt i forhold til andre modstandere.

Trænervikaren fortæller til Ekstra Bladet, at en udsættelse af EM ville være at foretrække grundet de absurde omstændigheder.

Mrvaljevic understreger dog samtidig, at han hverken bruger tid eller kræfter på at overveje en beslutning, han ikke er herre over.

- Situationen er ikke perfekt, og hvis vi ser det fra vores holds synspunkt, ville det være bedre at spille på et andet tidspunkt. Men når vi nu skal i aktion, vil vi forsøge at gøre vores bedste og se positivt på det hele.

