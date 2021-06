Groteskt rejseprogram

Henrik Møllgaard og Co. skal redegøre for, hvor hvem sidder i bus, fly, til taktikmøder, i spisesal, omklædningsrum - men dog ikke på bænken...

Mens Danmark gør klar til at åbne samfundet yderligere, smækker jerngitrene fortsat hårdt ned foran og bag topsportsfolk, og håndboldens Final 4-stævne i Køln denne weekend er ingen undtagelse.

Aalborg tabte tirsdag med én i Silkeborg og skaffede sig dermed et monster-program på halsen med Champions League-semifinale mod Mikkel Hansen og Paris lørdag, finale eller bronzekamp søndag, nu også drama om DM-guld tirsdag i næste uge – for så lige at slutte sæsonen af med den danske pokal final 4 næste weekend.

Men forinden lurer et rejseprogram, der nok kunne få en turistguide til at overveje fremtiden i jobbet.

Efter skuffelsen sent tirsdag dyttede de skuffede Aalborg-spillere hjem mod Limfjorden for at blive testet. Henrik Møllgaard kunne derefter sætte kursen sydpå mod hjemmet i Aarhus…

- Vi blev testet lige over midnat. Der er stadig udfordringer med at få passet vores job, siger Henrik Møllgaard, der oven i købet har haft corona – men det kan han ikke bruge til noget i denne sammenhæng.

Torsdag kl. 13 flyver Aalborg-truppen mod Køln i chartret maskine fra Great Dane Airlines. Den del er let nok – til gengæld har EHF på forhånd forlangt en nøje udfyldt plan, der registrerer, hvordan spillerne sidder i bussen til og fra lufthavnene, hvordan de sidder i flyet og sådan set også under hele opholdet.

Henrik Møllgaard højt til vejrs i den første finalekamp om DM-guldet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Når spillerne i eftermiddag kommer til hotellet, bliver de testet igen og derpå sendt i karantæne på enkeltværelser, til man forventer, de kan ’løslades’ kl. 22.30 i aften.

- Vi skal sidde i lang tid i karantæne, og vi skal testes hver dag og hele tiden. Der er skrappe krav omkring omklædning, håndklæder og alt, der skal være nummereret, og vi må ikke bruge omklædningsrummet, fortæller Henrik Møllgaard.

Arrangørerne stiller også krav om, at de samme personer fra fly og bus også sidder på faste pladser i spisesal, fællesrum og i omklædningsrummet – dog formentlig ikke på bænken… Til gengæld går grænsen ved 24 personer i det rum, hvor spillerne skal spise, så her må fire medlemmer uden for spillertruppen finde et andet rum at fægte med knive og gafler i.

Meningen er naturligvis, at skulle truppen blive ramt af en positiv test, har man en bedre mulighed for at isolere den ramte og dem, vedkommende har været i nærkontakt med. De fem spillere, der har haft corona, er så blevet plottet ind som en art buffere mellem de andre på rejsen.

Henrik Møllgaard er en af de fem.

- I henhold til de regler, som EHF og Champions League har stillet op, betyder det ingenting. Det fritager mig egentlig bare for en masse bøvl i den hjemlige liga , hvor jeg ikke længere behøver stille med en negativ test hver uge, siger han og tilføjer lakonisk.

- Sådan er det. Jeg glæder mig til en normal virkelighed engang i fremtiden.

Midt i det hele har otte landsholdsaktuelle spillere så også lige været i København for at få første skud af den IOC-donerede vaccine, inden turen går til OL i juli. Den udflugt var Henrik Møllgaard også med på:

- Vi tog lige et smut til København dagen efter den første finalekamp.

Til gengæld kan han se frem til 14 dages velfortjent sommerferie, inden landsholdet samles før togtet til Tokyo.

Der bliver det kun endnu vildere…