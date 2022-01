Gudmundsson: Kan ikke udtale mig om Danmark

Island gjorde onsdag eftermiddag sit for at holde liv i drømmen om en plads i semifinalen ved EM i håndbold.

Nu håber islændingene bare, at Danmark kan besejre Frankrig klokken 20.30, da det i så fald vil hive Island med videre fra mellemrunden.

Op til kampen har den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, bebudet, at han vil spare nogle af sine nøglespillere, fordi Danmark allerede er sikret avancement.

Den tidligere danske landstræner Gudmundur Gudmundsson anerkender prioriteringen.

- Jeg har respekt for Danmark og kan ikke udtale mig om, hvad de planlægger. De må forberede sig på den måde, der er bedst for dem. Sådan er det.

- Men jeg tror på, at de spillere, der kommer ind, vil vise sig frem. De vil vise, hvor gode de er, så jeg tror, det kan blive en fantastisk god kamp fra Danmarks side, siger han.

Island rundede mellemrunden af med en sejr på 34-24 over Montenegro.

Et lykkeligt islandsk landshold efter sejren over Montenegro. Foto: BERNADETT SZABO/Ritzau Scanpix

Holdet var dog stadig uden en stribe af sine bedste spillere på grund af coronasmitte, mens adskillige spillere uden landsholdserfaring deltog.

Coronasituationens indflydelse på turneringen nager fortsat Gudmundsson.

- Lad os sige, at vi havde haft vores bedste trup hele tiden. Hvor var vi så landet? Jeg tror, vi havde været direkte kvalificeret til semifinalen.

- Vi er kede af, at vi ikke har fået chancen for at spille med fuldt hold. Kun i puljen, og så var det slut. Vi har set, hvad vi kan som hold nu, lyder det fra den 61-årige træner.

Bagspilleren Aron Palmarsson var med onsdag efter at have siddet ude med corona i en uge. Han scorede de to første mål, men udgik straks efter med en fiberskade.

- Vi ville ikke risikere noget. Han har været i karantæne i syv dage, og det er altid farligt at komme ud af karantæne og begynde at spille på den måde, selv om han har trænet, siger Island-træneren.

Såfremt Danmark besejrer Frankrig, har Gudmundsson et håb om, at Palmarsson kan komme i spil i semifinalen.