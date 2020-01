Gudmundur: - Danmark er på et helt andet niveau

MALMØ (Ekstra Bladet): Gudmundur Gudmundsson kender om nogen til kvaliteterne hos Danmark, og den nuværende islandske landstræner er ikke bleg for at kalde sit tidligere mandskab favoritter i lørdagens EM-brag.

Det vil danskerne være imod alle hold, lyder vurderingen.

- Danmark er et på et helt andet niveau, end Island er på. Danmark er det bedste hold i verden og storfavorit til at vinde EM, siger Gudmundsson.

Han har fulgt med udviklingen på det danske landshold, siden han selv stoppede som manden med ansvaret i 2017. Og den karismatiske taktiker ser stadig sit eget aftryk på visse facetter af spillet.

Gudmundur Gudmunsson mener, at Danmark er på et andet niveau, end da han selv trænede dem. Foto: Lars Poulsen

- Jeg byggede et forsvar op under de tre år, og jeg har set det samme forsvar med samme strategi blive spillet under VM. Så det er jeg meget stolt af. Danmark spillede fantastisk forsvar under VM, fortæller han.

Men Danmark er selvfølgelig ikke den samme enhed som dengang. Og islændingen mener, at holdet under Nikolaj Jacobsen er en bedre udgave end det, Gudmundsson selv førte til OL-guld i 2016.

- Jeg tror, at de er blevet bedre på den måde, at de har fået mere erfaring. De fleste spillere, som var med i Rio, spiller stadig, og de bliver bare endnu bedre. De har samlet erfaring og har kæmpe selvtillid. Den stiger, når man bliver verdensmestre, siger Gudmundsson.

Gudmundur var træner for Danmark ved OL i 2016, hvor det blev til guld. Foto: Tariq Mikkel Khan

