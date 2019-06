Gul kanonkonge: Fyrede 21 skud af i finale

AALBORG (Ekstra Bladet): DM-guld i 2007, tabt finale til FCK Håndbold i 2008, konkurs i 2010, ned i 2. division. Retur i 2013, bronze i 2016 og 2018. Bent Møller har været med til det hele.

Nu står sønnen Lasse og kan på torsdag – eller søndag – sikre GOG de første guldmedaljer i 12 år. Fynboerne tog første stik i finalespillets kamp ét i Aalborg med en sejr på 33-30, og den 22-årige landsholdsaktuelle skytte fyrede dygtigt løs.

12 pletskud. Dusinet fuldt!

- Hvordan har skulderen det?

- Den har det sgu fint.

- Du skød også kun 21 gange!

- Ja, det fik jeg lige at vide. Aalborg står rigtigt fladt, og det er også det, de er kommet så langt på. Men så er det altså bare fristende at tage de skud, men 21… Ja, jeg løber sgu ikke og tæller. Men jeg fik engang at vide, at for en bagspiller er alt på over 50 procent fint, så 12 på 21 går jo lige hjem, siger han og tilføjer:

- Ifølge den teori er det godt nok, men selvfølgelig er 21 mange skud, og der er også nogle af dem, der burde være taget væk. Jeg tager også nogle dumme skud.

Trængsel foran Aalborg-forsvaret. Magnus Saugstrup i duel med Lasse Møller. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

GOG forvandlede 11-13 via 14-14 til 18-14 to minutter efter pausen – og Aalborg kom aldrig tættere end minus to.

- Der var et eller andet, der lige skulle rystes af. Vi vinder en periode med samlet fire, og det var som om, vi da lige fik banket den sidste nervøsitet af og sluppet håndbremsen, siger Lasse Møller.

- Vi prøver at holde kampen i kontrol. Vi tager ikke store føringer, men vi får den kørt hjem, og det var det, der var vigtigst for os i anden halvleg. Det er uden tvivl vores bredde, der gør et udslag. Både Niclas Kirkeløkke og jeg selv bliver aflastet, da vi får nogle unge spillere ind.

- Siger den 22-årige…

- Ja, det er sgu lidt forfærdeligt, er det ikke? Jeg er jo GAMMEL på det her hold, mand!

Ole Erevik måtte tørre tårerne væk, da han inden kampen blev hyldet af Aalborg-direktør Jan Larsen, der tidligere har haft nordmanden i stalden. Erevik stopper karrieren efter sæsonen, men koncentrationen fejler fortsat ikke noget. Foto: René Schütze

- For tre dage siden så vi en mand, der havde meget travlt med at få iset klokkeværket ned. Hvordan går det?

- Haha! Dén kunne heldigvis løbes væk, og alt i det område virker fint, men indrømmet… Jeg var bange for, at det var helt galt. Det gik sgu, det var bare en hurtig smerte, og vi har heldigvis nogle gode behandlere.

- Som tager fat dernede?

- Nej, lige der sørger jeg selv for det, haha.

- I har torsdag aften hjemmebane i guldkamp to – og får vel presset på jer nu?

- Ja, men det tror jeg sgu godt, vi kan li’. Det viste vi i Skjern-kampene, hvor vi spillede godt. Jeg glæder mig og har ingen bekymringer overhovedet. Jeg rummer kun glæde og lykke!

