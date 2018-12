Guld-Mulle: Derfor bliver jeg ikke stiv i år

ESBJERG (Ekstra Bladet): Hvem er det, de ik’ ka’ slå? Det er dem fra NFH!!!

Champagnen eksploderer i store knald derinde mellem kaklerne, og en syrlig stank af fransk boblevand vælter op i næseborene og ud over et larmende omklædningsrum, pakket med så mange jublende, gulblusede og bredbringede mænd og kvinder fra Sy’havsøerne, at der MÅ have været en dør i den anden side.

De bliver ved med at komme ind, men ingen går ud. Der bliver bare tættere og tættere, mens det mobile diskotek buldrer heftigt deruda’ med Nykøbings slagsang.

Mulle kommer lidt senere ind fra tv-interviews med lille Matteo på armen. Veninden Mette Gravholt og Betinas søn fylder snart to, og han hænger en anelse betuttet på armen hos ’onkel Mulle’, mens der igen bliver dunket i loft og vægge og sunget sejrssang.

Minsandten om det ikke også lykkes borgmester John Brædder at snige sig ind i det tætpakkede lokale på det, der må have været yderste kredsmandat.

Han lykønsker naturligvis som man gør på de kanter, hvor enhver ordentlig tale indledes med på klingende falstersk at udbryde: For helve’.

Så det gør manden, der igen med fuld ret kan påstå, at han repræsenterer GULD-borgsund…

Der blev jublet til den store guldmedalje oven på pokalsejren. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Kristina Kristiansen er selvfølgelig stolt efter en hård og hæsblæsende affære.

- Til lykke til os. Til lykke til NFH. Det er kæmpestort, råber hun i bestræbelserne på at overdøve det dunkende diskotek og de mange gratulanter.

- Jeg var overhovedet ikke nervøs for, at Odense ville komme op, men jeg synes godt nok, at kampene denne weekend har været rigeligt lange. Vi har bare taget det stille og roligt og spillet vores spil, og at vi går hen og vinder i dag, det betyder rigtigt meget for os piger og for Nykøbing Falster, siger hun.

Det er vel ekstra stort, fordi I var en slags underdogs?

- Jeg synes, det er svært at sige, hvem der er underdogs. I de her kampe handler det tit om, hvem der rammer dagen – og det gjorde vi!

Da NFH vandt mesterskabet i 2017 blev der festet igennem i Nykøwing. Det forhindrer logistikken denne gang.

- De er jo alligevel fulde, inden vi når til Odense, siger direktør Kristian Jakobsen og griner.

Det tager Mulle i lige så stiv arm, som hun var stiv for halvandet år siden.

- Vi kan ikke nå hjem og feste, og vi har også kamp 2. januar, så vi hygger her og nu, og så ser vi, hvad der sker. Det er jo også snart nytår, ik’.

Hun holder nytår nede på ’Plutten’, hvor roerne gror. Og de gror, og de gror, og de gror. Det gør antallet af triumfer og pokaler også.

- Jeg er flyttet til Nørrebro, men jeg skal til Nykøbing og holde nytår sammen med min kæreste, familie og nogle venner. Det bliver dejligt, siger Mulle om de nærmeste planer.

- Det er lige så stort som mesterskabet. Jeg elsker at vinde guld og pokaler, DM betød alt, men det her er også rigtigt stort. Jeg er glad.

Du plejer at få en ordentlig skid på, men den går ikke i år?

- Nej, jeg har kamp snart. Jeg må gøre det en anden dag. Nu nyder jeg det bare – ædru!

Den er hjemme. Jakob Larsen og NFH sikrede sig triumfen i Esbjerg, hvorefter han tog mod Falster - og fru Kamilla vendte hjem til Odense og børnene. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Cheftræner Jakob Larsen overvandt Odenses 7:6-spil med et rapt 5:1-forsvar.

- Jeg er bare lykkelig! At vinde over Odense med det mandskab, de har, og vi kommer her – vi fattige mennesker fra Lolland-Falster. Udkants-Danmark mod storbyen. Det er fantastisk. Selv om jeg selv bor i Odense, synes jeg, det er et rigtigt HC Andersen-eventyr.

Og hvad med Kamilla og hjemmefronten?

- Øhm, jeg kommer først hjem i løbet af mandagen, fordi vi kører til Falster i aften. Så sover jeg dernede, og så har det værste nok lagt sig, når jeg kommer hjem. Men jeg skal nok trøste det bedste, jeg kan!

