Guld-Nikolaj i nyt job: Skal træne sin datter

Nikolaj Jacobsen indtager pt. rollen som krykkebevæbnet menisk-rekonvalescent hjemme i Leimen og er dermed temmelig ukampdygtig. Men fynboen er bestemt ikke færdig med at dobbeltjobbe, når kontrakten med Rhein-Neckar Löwen udløber til sommer, og familien Jacobsen vender hjem til Sydfyn.

Nikolaj Jacobsen skal nemlig ud over landstrænerjobbet også fungere som assistenttræner for sin gamle ven Keld Vilhelmsen, der træner GOG og Oure-skolernes U19-hold. En af spillerne er såmænd Nikolaj Jacobsens egen datter Sille!

Den tjans levner dog nok rigeligt med tid til at tænke større tanker omkring et landshold, hvor Nikolaj Jacobsen, da han for snart to år siden stemplede ind, forlangte håndslag fra spillerne på, at de ville fortsætte minimum til og med VM på hjemmebane. Nu har VM-rusen lagt sig, og alle guldhelte er for længst tørnet ind til fast arbejde i klubberne, og man glemte næsten i skyndingen, at VM-triumfen også medbragte en velkommen sidegevinst:

Kvalifikation til OL i Tokyo i sommeren 2020!

Det bliver ifølge landstræneren med alle mand i spil.

- Der er i hvert fald ingen, der har sagt, at de overvejer at stoppe nu, siger Nikolaj Jacobsen, der under VM mistede spillere som René Toft Hansen og Hans Lindberg. Men såvel den lyskeskadede streg som alderspræsident Lindberg er i spil til Tokyo.

- Det er klart, at OL er blevet meget håndgribeligt, fordi vi ikke skal vente på at kvalificere os om et år. Derfor regner jeg ikke med, at nogen melder fra. Det er klart, at Hans Lindberg og jeg har haft en snak om fremtiden. Hans skal ikke være med i alle samlinger, man han er stadig et kæmpe aktiv, siger landstræneren.

René Toft blev lyskeskadet – igen – og opereret.

- Vi viste jo, at vi kan uden ham. Det er positivt. Han er i fuld gang med genoptræningen, og skal nok komme op i gear, siger Nikolaj Jacobsen.

Hans Lindberg, René Toft Hansen og Anders Zachariassen jubler efter en scoring i VM's åbningskamp mod Chile. Alle mand er i spil til OL i Tokyo. Foto: Jens Dresling

En væsentlig del af fortællingen om VM-guldet udspillede sig uden ret meget bold på Guadeloupe i juni sidste år. Der bliver dog ingen tur til eksotiske himmelstrøg i år:

- Så skulle spillerne til at bruge af deres egen sommerferie, og den tror jeg trods alt ikke, de vil ofre. Men det er helt klart, at når vi næste sommer skal forberede os på OL i Tokyo, kigger vi på, om vi kan gøre noget.

Håndbold spilles nemlig ikke kun med hænderne.

- Der var en masse sociale aspekter. Turen viste sig at være en god investering, fordi vi fik snakket om gode værdier, og spillerne bød ind med en masse fine ting. Vi var enige om, at slutrunden i 2018 i Kroatien var fin. Men vi er ikke tilfredse med ’fint’. Vi vil gøre det godt – rigtigt godt, siger Nikolaj Jacobsen.

- Det var fantastisk at se de værdier, vi havde snakket om, udfolde sig i praksis på banen. Vi havde talt om det her med, at publikum på grund af hjemmebanen ville bære os. Nej! Det var OS, der skulle begejstre tilskuerne og få dem med. Så de bar os! Det var spillerne gode til. De gjorde en enorm indsats i forhold til fans, presse og gjorde det til en fest, siger Nikolaj Jacobsen.

